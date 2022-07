Attention aux toxines et aux bactéries dans les eaux de baignade, mer, lacs et rivières

Géraldine Zamansky, journaliste au Magazine de la Santé sur France 5 nous rappelle qu'en ces temps de canicule et de réchauffement climatique, on ne peut pas se poser et se baigner sans risque partout : dans la mer, les lacs et les rivières.

franceinfo : Pour ne pas gâcher les joies de la plage, mieux vaut s’informer sur la qualité locale des eaux de baignade ?

Géraldine Zamansky : Tout à fait, et cela vaut d’ailleurs aussi pour les lacs ou les rivières. Plus de 3 000 sites de baignades, en eau de mer et en eau douce sont surveillés par nos autorités sanitaires qui rassemblent toutes les données sur le site baignades.sante.gouv.fr.

C’est d’ailleurs cette vigilance qui est à l’origine de la fermeture de plusieurs plages de Normandie ce week-end par exemple. Une mesure préventive liée aux grandes marées : la mer atteint alors des zones risquant d’être contaminées par des bactéries. Certaines plages le sont régulièrement à cause nos eaux usées ou du ruissellement de champs avec des déjections de bétail. Leur contact entraîne surtout des diarrhées. Surtout, abandonnez l’idée de ramasser votre plateau de fruit de mer.

Mais une autre menace plus récente crée ces jours-ci des alertes de la Loire au Tarn en passant par l’Isère. Il s’agit des cyanobactéries. Si leurs toxines sont présentes dans l’eau, se baigner, respirer des gouttelettes.. ou boire la tasse, peut provoquer des démangeaisons, des problèmes digestifs ou même neurologiques.

Des personnes intoxiquées en se baignant ou en respirant des embruns... Cela rappelle l’expérience basque de l’été dernier ?

Oui, mais c’était encore une troisième source de contamination et des symptômes différents. Vous faites référence à la fermeture des plages autour de Biarritz en août 2021, à cause de micro-algues toxiques. Une prolifération assez incroyable selon Philip Hess, chercheur à l’Ifremer, l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer. Il m’a expliqué que ces micro-algues appelées ostréopsis sont d’origine tropicale.

Elles sont arrivées en Méditerranée à cause du réchauffement climatique depuis les années 2000. Mais personne n’aurait pensé les voir s’adapter aux côtes basques. Et, c’est le cas puisque les équipes de l'Ifremer viennent de reconstater leur présence. Pour l’instant, pas d’interdiction totale à la clé. L’Agence régionale de santé, l’ARS de Nouvelle-Aquitaine déconseille les plages touchées aux personnes à la santé fragile.

La baignade ou le fait de respirer des gouttelettes contaminées peut entraîner des symptômes proches de la grippe, des saignements de nez ou des éruptions cutanées. S’ils durent, il ne faut pas hésiter à contacter un médecin ou le centre antipoison. Vous trouverez toutes les informations pratiques sur le site internet de l’ARS. Ce qui vaut d’ailleurs pour toutes les régions où vous auriez envie de piquer une tête.

