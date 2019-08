C'est bon pour la planète. Le tri des déchets

Trois poubelles de tri des déchets dans la commune de La Chaumusse (Jura). (EMMANUEL CALAFIORE / RADIO FRANCE)

Un Français produit en moyenne 354 kg d’ordures ménagères par an, c’est-à-dire le poids de cinq personnes. Tous ces déchets pèsent beaucoup sur la planète. Alors pour faciliter le recyclage et trouver une seconde vie aux matières que l’on met à la poubelle, bien trier ses déchets, c’est important. "Pour qu'on évite la pollution et qu'on évite que ça se retrouve dans la nature", explique Isabelle Autissier.

Mais ce n’est pas toujours simple, car chaque ville a ses propres consignes de tri, ses couleurs de poubelles, même si aujourd’hui on tend à harmoniser les messages. C’est pourquoi Isabelle Autissier conseille d’aller télécharger sur le site de sa commune ou de celle de son lieu de vacances la notice de tri et de l’afficher au-dessus de sa poubelle, histoire de ne pas se tromper.

Pour faciliter le tri, il faut choisir des produits sans emballage et sans verre

Mais Elidja n’est pas très attentif aux consignes et reconnaît que pour son pot de yaourt, il le jette au hasard sans regarder.

Isabelle Autissier lui demande un petit effort pour aider la planète : "Je t'assure que ça s'apprend et ce n'est pas très compliqué". Avec ce petit geste, il peut faire beaucoup pour aider à la récupération des matières plastiques qui composent ses déchets et donc pour aider à leur recyclage.

"Quand on met n’importe où nos déchets, on consomme plus de planète et ce qui est encore mieux, c’est de réduire les déchets que l’on jette en choisissant des produits sans emballage ou avec du verre", explique Isabelle Autissier. Et en mettant les déchets au bon endroit, cela facilite aussi le travail des personnes qui vont trier et recycler nos déchets ensuite.

