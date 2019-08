C'est bon pour la planète. Économie d'énergie

Pour protéger la planète, il est utile de remplacer une lampe halogène par une lampe LED à économie d'énergie. (PATRICK PLEUL / DPA-ZENTRALBILD)

La meilleure des énergies pour la planète est celle que l’on ne consomme pas. Alors il y a des gestes simples et des phrases cultes que l’on entend souvent comme "Éteins la lumière si tu n’es pas dans la pièce, ce n’est pas Versailles, ici !"

Mais aujourd’hui, notre consommation d’énergie se loge aussi dans nos nouveaux usages. "Éteindre sa box, son wifi, quand on n’est pas à la maison ou quand on dort, c’est aussi un geste auquel il faut penser aujourd’hui", explique Isabelle Autissier.

Il existe aussi aujourd'hui des interrupteurs avec une commande générale qui commandent toutes les prises et éteignent tous ses appareils en même temps, cela peut faire faire de sacrées économies d’énergie. Aujourd’hui, on peut avoir des prises programmables aussi.

Ne pas laisser d'appareils en veille pour réduire les factures

Le chauffage est aussi un gros poste de consommation, alors si on a 17°C dans la chambre la nuit et 19-20° dans le salon, l’hiver, avec une bonne couette et un bon pull, c’est mieux pour dormir, pour sa facture et également pour sa santé.

Jeanne, notre auditrice a déjà de bons réflexes : "Moi, je fais surtout attention au chargeur. Quand je charge mon téléphone et que j'ai fini de le charger, je débranche la prise. Mais ceux qui ne le débranchent pas, ça m’énerve !" explique-t-elle. Une bonne habitude pour Isabelle Autissier de penser à ces consommations inutiles. Aujourd’hui, dans nos foyers, l’électricité de nos appareils en veille c’est 10% de notre consommation et donc de nos factures. "Si tout le monde éteignait ses appareils en veille, cela économiserait de l'énergie qui pourrait permettre d'alimenter l’équivalent de l’éclairage de villes comme Lyon et Nice réunies", explique Isabelle Autissier.

