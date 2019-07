C'est bon pour la planète. Du sport de façon écolo

Pour un sport plus écologique, privilégiez une gourde à une bouteille en plastique. (ERIC BALEDENT / MAXPPP)

Faire du sport, c’est bon pour la santé. Toutefois, on peut tenter de s’interroger sur la façon dont on fait du sport. Isabelle Autissier conseille de commencer par faire attention à son matériel sportif, d’essayer de l’entretenir au maximum pour éviter d’en changer trop souvent car ce sont à chaque fois des ressources prises sur la planète.

Ensuite, on limite les déchets pendant la compétition ou sur le terrain de sport en privilégiant une gourde plutôt que des bouteilles en plastique, par exemple. Mais aussi, on pense à comment on va faire du sport. S’y rendre en transports en commun ou en covoiturage, y aller à roller, à vélo, c’est bon pour la planète. Si on pense déjà à tous ces gestes-là, on est sur la bonne voie.

Mais pour Elidja, 13 ans, notre jeune intervieweur et auditeur du jour, pas question de changer de son sport préféré. "Je fais du foot et je n’ai jamais envisagé de changer pour du roller parce que je n’aime pas cela autant que le foot", explique-t-il à Isabelle Autissier. Le bon conseil du jour ce n’est pas de changer de sport, mais de penser à comment on en fait. Créer un sport d’équipe pour aider la planète constitue également une bonne piste de solution.

Lien vers l'application : Weactforgood