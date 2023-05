Tuer un chien au cinéma est un "péché capital" : un site internet vous prévient si cela arrive dans le film pour éviter tout traumatisme

Si la maltraitance d’un chien au cinéma vous traumatise, un site Internet américain est là pour vous aider. Le bien nommé doesthedogdie.com (est-ce que le chien meurt ?) recense tous les films où le meilleur ami de l’homme se retrouve en fâcheuse posture.

Si le spectateur est devenu presqu'insensible à la mort d’êtres humains, "personne ne veut voir un chien mourir dans les films. Ça fait partie des péchés capitaux, explique au site Entertainment Weekly, l’acteur Channing Tatum, héros musclé de Magic Mike et surtout du film Dog sorti l’an dernier. Vous pouvez tuer à peu près tout le monde mais pas le chien". Hollywood s'y aventure d'ailleurs rarement, à quelques exceptions près. Dans le film d’action John Wick, le personnage principal, un tueur professionnel joué par Keanu Reeves, massacre des dizaines de gangsters pour venger la mort de son chien.

Des chercheurs de l’université Northeastern ont testé la réaction de volontaires face à quatre faux articles de presse parlant de violences sur un enfant, un chien, un chiot et un adulte. Les réactions aux articles sur la mort du chien et du chiot étaient presqu’aussi fortes que celui sur la souffrance de l’enfant, et plus fortes que celui sur les souffrances de l’adulte.

Une plateforme anti-trauma alimentée par les internautes

Tuer un chien permet aussi de définir un personnage. Dans la série House of Cards, dans sa première scène, le machiavélique Frank Underwood commet cet acte et on comprend tout de suite qu’il est méchant. Et à l’inverse, pendant la promotion de La Montagne entre nous dans lequel Idris Elba et Kate Winslet survivent à un accident d’avion, les producteurs ont prévenu sur Twitter que le chien de la bande-annonce ne mourrait pas.

Un site permet justement de savoir ce qu’il arrive aux chiens des films avant de les regarder. Le site doesthedogdie.com existe depuis 2010. C’est John Whipple, un développeur de logiciels, qui l’a créé à la demande sa sœur qui ne pouvait pas supporter de voir un chien maltraité dans les films. Comme il ne pouvait pas recenser tout seul tous les films, il en a fait une plateforme que les Internautes peuvent eux-mêmes alimenter. Le site est consulté plusieurs dizaines de milliers de fois par mois et il y aurait peu d’exemples de fausses informations à déplorer. On tape le nom du film et les réponses "oui" et "non" apparaissent, parfois avec des commentaires pour donner des détails de l’histoire. Le site en a inspiré d’autres. Sur Twitter, le compte Can you pet the dog ?, suivi par 530 000 personnes, indique s’il est possible d’interagir avec des animaux de compagnie dans un jeu vidéo en particulier, et Dogsinmovies, un site animé par un francophone, liste, comme son nom l’indique, la présence de chiens dans les films.

Les chiens mais aussi 120 autres catégories

Le site Doesthedogdie va même un peu plus loin que les chiens ou animaux de compagnie. En fait, c’est vraiment devenu un site pour vérifier que ce qui peut potentiellement vous traumatiser n’est pas dans le film que vous vous apprêtez à regarder. Il y a environ 120 catégories aujourd’hui. Permettez-moi de vous citer quelques exemples : est-ce que le jouet adoré d’un enfant est détruit ? Voit-on des rasoirs, des fantômes, des clowns, du vomi ? Un personnage a-t-il le cancer ? Assiste-t-on à du cannibalisme ? Quelqu’un se brise-t-il un os ? Est-il question d’avortement ? Le film dépeint-il une relation entre deux personnages avec une grande différence d’âge ? Est-ce qu’il y a des scènes dans lesquelles la caméra bouge trop ? La fin est-elle triste ? Apprend-on que le père Noël n’existe pas ? Y-a-t-il de l’antisémitisme ?

Parfois, la réponse est parfois est tellement évidente que personne n’a jugé bon de répondre, par exemple, pour La liste de Schindler. C’est parfois plus ambigu. Dans Armageddon notamment, Bruce Willis se sacrifie pour faire exploser un astéroïde qui menace la terre. Pour les internautes, il s’agit donc d’un suicide mais qui n’est pas lié, précise un commentaire, à la dépression ou à une maladie mentale.