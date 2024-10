Shop with friends : bientôt une application pour faire les boutiques avec ses amis depuis son canapé ?

Walmart, le géant américain de la grande distribution, travaille sur une nouvelle application, qui permettrait à ses clients d’essayer virtuellement des vêtements pour les faire ensuite valider par leurs amis. Un mélange d’e-commerce et de réseau social avec un nom limpide : Shop with friends, des courses entre amis.



Pour l’instant, il ne s’agit que d’une version bêta, une version test. En fait, avec cette application, pas besoin de se lever de son canapé. Vous choisissez un mannequin de votre corpulence sur l’écran et vous lui faites porter les vêtements qui vous intéressent pour vous faire une idée du résultat. La plateforme vous permet ensuite d’envoyer ces photos sur les messageries habituelles ou sur les réseaux sociaux pour demander à vos amis quelle est, à leur avis, la meilleure tenue pour la fête à venir, un entretien d’embauche, etc. Et ces amis peuvent donner leur avis. Même si, explique-t-on, chez Walmart, on veut que l’expérience reste positive donc il n’y a pas de moyen de manifester trop clairement un avis contraire. Si vous utilisez l’application sur un ordinateur, un code QR permet de transférer l’image sur son téléphone pour accéder plus facilement aux messageries.

Une application qui parle surtout aux jeunes générations

Prendre la photo d’une tenue sur une page web et l’envoyer de la même façon à ses amis, ou prendre les photos depuis une cabine d’essayage : c’est comme ça que l’idée est venue à un dirigeant de l’entreprise en voyant que sa fille demandait des conseils à ses copines depuis la cabine d’essayage. L’avantage ici, c’est déjà que vous n’avez pas besoin d’aller au magasin et que vous avez un mannequin qui vous ressemble et donc un rendu plus clair qu’une photo du vêtement. Et puis, la plateforme fluidifie le processus, un peu comme Facebook évite d’envoyer un texto à chacun de ses amis pour savoir ce qu’ils font. Et peut-être aussi que cette façon de communiquer parle plus aux jeunes générations qu’aux autres. En tout cas, les premiers retours sur Shop with friends ont l’air de satisfaire Walmart qui envisagerait d’étendre le choix au-delà des vêtements mais aussi pour les meubles par exemple.



Une question subsiste : quel est l'intérêt pour Walmart ? Surtout qu’utiliser l’application ne nécessite pas d’avoir un compte spécifique. En théorie, l’entreprise ne peut donc pas vraiment collecter de données personnelles sur ce qui vous plaît ou pas. Mais c’est une porte d’entrée dans son "univers". Walmart n’est pas la marque la plus cool des États-Unis, loin de là. C’est aussi le plus gros employeur du secteur privé, plus qu’Amazon, avec quelque deux millions de salariés. Dans sa concurrence avec Amazon justement, le groupe investit dans la technologie. Shop with friends a été, par exemple, en janvier 2024 au CES, le grand salon de l’électronique de Las Vegas. En plus d’autres applications faisant appel à l’intelligence artificielle et la réalité augmentée ou virtuelle. Le géant de la grande distribution a même déjà mis en place dans la région de Dallas un système de livraison à domicile par drone.