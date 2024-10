Philippines : un député propose de créer des arrêts maladie d’amour en cas de rupture sentimentale

Si en France on débat, vendredi 11 octobre, du financement de la sécurité sociale, les Philippines se demandent s’il ne serait pas temps de créer un nouveau congé maladie, en instaurant des jours de repos pour toutes les personnes après une rupture amoureuse.



Un député Lordan Suan, parlementaire de Cagayan, dans le sud du pays, vient même de déposer un projet très complet pour prendre en charge ces chagrins amoureux. Il explique que les ruptures et les divorces ont un impact négatif sur le moral des individus et donc sur l’ensemble de la société. Les personnes concernées sont moins concentrées au travail, moins productives. Elles contribuent parfois à augmenter l’absentéisme dans les entreprises et les services publics. Pire, leur mal-être, s’il n’est pas pris en compte, peut déboucher sur des maladies et contribuer, au final, à creuser le trou de la sécurité sociale.

On pourrait donc, selon ce député, proposer un arrêt maladie spécial rupture amoureuse. Le projet de loi parle pour l’instant de congés non payés. Le système de sécurité sociale aux Philippines est balbutiant. Le pays n’a pas les moyens de verser des salaires pendant tous les arrêts maladie, mais l’idée est de pousser les entreprises à prendre en compte les problèmes personnels de leurs employés et donc à leur accorder des jours off pour guérir de leur rupture.

Une durée différente en fonction de l'âge

Le texte encadre ces congés. Vous pouvez n’en prendre qu’une fois par an et leur durée varie avec l’âge. Si vous avez moins de 25 ans, vous n’avez qu’un jour de congé pour gérer votre séparation douloureuse. Entre 25 ans et 35 ans, c’est deux jours. Et au-delà de 36 ans, vous pouvez déposer trois jours par an. Lordan Suan explique que les ruptures ou les divorces peuvent être plus compliqués à gérer lorsque vous avez une famille, des enfants, que vous êtes installés dans la vie. Il faudrait donc plus de temps pour s’en remettre. Le projet de loi précise aussi que le salarié doit remettre à son employeur une attestation signée précisant qu’il a bien rompu dans les trente derniers jours. Et il doit déposer son congé rupture au moins 48 heures avant de s’absenter.

Ce projet de loi n'a pas encore été débattu au Parlement philippin, mais des entreprises philippines ont déjà commencé à mettre en place ces congés spécifiques pour les ruptures. Un grand hôtel de la ville de Cebu propose, par exemple, depuis 2023 jusqu’à cinq jours de congés “payés”, cette fois, à ses employés qui vivent très mal leur rupture amoureuse. Le patron de l’établissement explique qu’il a lui-même beaucoup souffert dans ses relations passées et que ces arrêts maladie d’amour lui auraient été très bénéfiques s’ils avaient existé.