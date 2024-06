Tourisme : les Philippines se tournent vers le développement durable

Le dimanche à 7h56 et 10h56

Le pays attire chaque année plusieurs millions de touristes étrangers, en quête de plages paradisiaques, de paysages naturels et de plongée sous-marine. C’est d’ailleurs la principale activité du pays pour les vacanciers.

À 30 ans, Julie Bureau vient de s’installer aux Philippines. Elle propose à ses clients étrangers de monter pour eux des séjours clé en main ou à la carte dans toute l’Asie du Sud-Est. La Française confirme que le tourisme est devenu une priorité des autorités.





L'île de Siquijor, aux Philippines. Le tourisme de plongée a rapporté l’an dernier à l’économie de l'archipel plus d’un milliard d’euros. Le président philippin Ferdinand Marcos pousse les entreprises privées à se lancer dans des initiatives liées au tourisme durable et à investir dans des infrastructures. (Phoho Julie Bureau)

"Ils se sont rendu compte du potentiel qu’il y avait aux Philippines, assure-t-elle, de l’argent que cela pouvait ramener au pays. Pour eux, une clé du développement du tourisme, c’est de prendre conscience de cela."





La plage de Salagdoong, sur l'île de Siquijor, aux Philippines. L’archipel est la destination idéale pour un voyage plongée. Les 7 107 îles de l’archipel, toutes plus paradisiaques les unes que les autres offrent une biodiversité sous-marine impressionnante. (Photo Julie Bureau)

Le secteur n’a rien d’anecdotique. Le tourisme de plongée a rapporté l’an dernier à l’économie des Philippines plus d’un milliard d’euros. Le président philippin, Ferdinand Marcos, pousse les entreprises privées à se lancer dans des initiatives liées au tourisme durable, et à investir dans des infrastructures.

Aujourd’hui, des activités de plongée sont proposées dans 120 des 7.000 îles de l’archipel, comme sur celle de Siquijor où vit la Française, où des mesures sont prises pour protéger la faune et la flore.

"Ils se sont rendu compte du potentiel qu'il y avait aux Philippines, assure-t-elle, de l'argent que cela pouvait ramener au pays. Pour eux, une clé du développement du tourisme, c'est de prendre conscience de cela." (Photo Julie Bureau)



"Dès que c’est la pleine lune, dit-elle, il n’y a droit à aucune activité sous-marine, ni plongée ni apnée, pour laisser les poissons se reproduire tranquillement pendant la pleine lune."





Les chutes d'eau de Cambugahay, sur l'île de Siquijor, aux Philippines. Le nouveau président philippin Ferdinand Marcos Jr, en fonction depuis près de deux ans, est en pleine remise à niveau des infrastructures d’un pays négligé. De quoi libérer le potentiel touristique et les exportations des Philippines. (Photo Julie Bureau)

L’île de Boracay a, elle, été fermée au tourisme pendant six mois en 2018 pour permettre sa restauration écologique après des années de surfréquentation et de dégradation. Depuis sa réouverture, l’île a mis en place des mesures pour limiter le nombre de visiteurs, réguler les activités nautiques, gérer les déchets et protéger les zones sensibles. Le contre-exemple, c’est l’île d’Oslob, détaille Julie Bureau.

Sur une plage de l'île de Siquijor aux Philippines. Chaque coin de cet archipel tropical révèle des trésors naturels préservés et des initiatives respectueuses de l'environnement. (Photo Julie Bureau)

"C’est un endroit surexploité pour les requins-baleines, observe-t-elle. Ils les nourrissent, il n’y a plus de migration. Les requins-baleines restent là à l’année. Il y a une queue de deux heures pour aller dans l’eau voir les requins-baleines. Ils veulent éviter de reproduire ce genre d’endroit maintenant."

Les rizières Batad rice terraces (inscrites à l'UNESCO), sur l'île de Luzon aux Philippines. Le pays dispose d’une variété de ressources naturelles et d’un niveau de biodiversité important au niveau mondial. Et avec son nombre considérable d’îles, le pays offre de nombreux lieux touristiques où séjourner. Les Philippines ont une superficie d’environ 300 000 km² et une population d’environ 109 millions d’habitants. (Photo Julie Bureau)

Les Philippines possèdent une biodiversité exceptionnelle, avec plus de 50.000 espèces animales et végétales, dont un tiers est endémique, sans compter d’exceptionnels récifs coralliens. Le changement climatique est un autre facteur qui affecte l’environnement aux Philippines, l’un des pays les plus vulnérables, en raison de sa situation géographique exposée aux aléas naturels comme les typhons, les séismes ou les éruptions volcaniques. Selon la Française, les Philippines sont à la croisée des chemins.

Sur l'île de Palawan, aux Philippines. Le pays se visite plutôt l’hiver, de décembre à avril. L'archipel compte plus de 7 000 îles. Il offre également des nombreux paysages époustouflants. (Photo Julie Bureau)

"C’est un pays encore préservé et pas totalement détruit par le tourisme, avance-t-elle, mais cela peut très vite tomber dans du tourisme de masse comme certains endroits en Thaïlande. Ils essaient, mais c’est un peu compliqué : ils sont entre : il faut gagner de l’argent, et il faut expliquer aux habitants qu’on ne peut pas non plus faire n’importe quoi."

Ombres et lumières au coucher du soleil sur les falaises de Pitogo cliff, sur l'île de Siquijor aux Philippines. Véritable moteur économique du pays, le tourisme a contribué à 6,2 % du Produit intérieur brut du pays en 2022, avec au moins 2,65 millions de visiteurs étrangers. (Photo Julie Bureau)

D’autres exemples de tourisme durable aux Philippines sont le développement du tourisme communautaire, qui implique les habitants dans la gestion et la valorisation de leur patrimoine naturel et culturel, ou le tourisme écologique, qui propose des hébergements et des services respectueux de l’environnement, comme des éco-lodges, des fermes biologiques ou des circuits à vélo.

Soleil couchant sur la plage de Lala-o, sur l'île de Siquijor, aux Philippines. Avec de tels atouts, tremper ses palmes dans les eaux des Philippines est à réaliser au moins une fois dans sa vie pour tout plongeur ou même pour les adeptes du snorkeling (masque & tuba). (Photo Julie Bureau)

