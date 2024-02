Los Angeles : un chaperon pour accompagner les mineurs dans un centre commercial, après des rixes

Les incidents se sont déroulés dans le Del Amo Fashion Center de Torrance dans le sud du comté de Los Angeles, tout près du Pacifique. C’est l’un des dix plus grands centres commerciaux du pays, là où Quentin Tarantino a tourné Jackie Brown, même si le lieu a été largement rénové depuis. En août 2023, un groupe d’adolescents a causé la panique avec une bagarre générale. Il y aurait même eu un coup de feu tiré.

En décembre, plusieurs centaines de jeunes gens ont pris d’assaut le centre un après-midi. La police locale a dû appeler des renforts de toute la région pour contenir les fauteurs de troubles. Le centre a fermé plusieurs heures plus tôt que prévu pour évacuer le public. Cinq personnes ont été arrêtées seulement, trois filles, deux garçons. Le maire de Torrance a évidemment condamné ces débordements et le groupe propriétaire du Del Amo Fashion Center a renforcé la sécurité, mais aussi discuté avec des représentants de la communauté pour réfléchir à une solution.

Quatre mineurs maximum par chaperon

La solution, ce sont des chaperons. La mesure entrera en vigueur le 1er mars 2024. À partir de 15 heures, le vendredi et le samedi, les moins de 18 ans n’auront plus le droit d’entrer seuls dans le centre. Ils devront être accompagnés d’un adulte de 21 ans, quatre maximum par chaperon. Les adultes seront responsables du comportement des mineurs qu’ils accompagnent. La sécurité pourra demander aux adolescents seuls, après avoir vérifié leur pièce d’identité, de quitter les lieux. Mais dans ce centre commercial, comme dans tant d’autres, il y a aussi beaucoup de mineurs qui viennent travailler. Ils pourront accéder seuls au magasin ou au restaurant qui les emploie, mais ils s’engageront aussi à respecter les règles imposées aux mineurs en dehors de leurs heures de travail.



L’une des questions, c’est comment les agents de sécurité vont contrôler des milliers de jeunes gens ? Et est-ce que cela ne risque pas de créer des tensions supplémentaires ? Mais après tout, la mesure a été mise en place après des échanges avec les habitants. La chaîne locale KTLA a parlé avec des résidents de Torrance. Certains approuvent en espérant que la politique évitera de nouvelles scènes chaotiques dans un endroit fréquenté par des familles. D’autres se demandent si le centre commercial ne risque pas d’y perdre financièrement avec des adolescents qui iront peut-être dépenser leur argent de poche ailleurs. Et puis, les jeunes gens ne vont pas dans un centre commercial que pour faire du shopping. C’est un lieu d’échanges, où on traîne entre amis, sans les parents, les grands frères ou les grandes sœurs. Alors n’est-ce pas injuste d’enlever cette forme de liberté à tous ceux qui n’ont jamais posé de problème ?