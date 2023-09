Etats-Unis : de plus en plus d'enfants et d'adolescents victimes des armes à feu écouter (2min)

Du lundi au vendredi à 6h53 et 8h23, le samedi et le dimanche à 7h24 et 9h24

Le monde est à nous Isabelle Labeyrie et La rédaction internationale Du lundi au vendredi à 6h53 et 8h23, le samedi et le dimanche à 7h24 et 9h24

Pour la deuxième année consécutive, les armes à feu ont constitué en 2021 la principale cause de décès chez les moins de 19 ans aux Etats-Unis.

Temps de lecture : 2 min

Le chiffre fait froid dans le dos : 4 752 enfants sont morts en 2021 aux Etats-Unis à la suite d'une blessure par arme à feu. Ce chiffre résulte des données des Centres pour le Contrôle et la Prévention des Maladies, compilées dans une étude qui vient d’être publiée dans la revue de l’Académie américaine de pédiatrie.

C’est une augmentation de près de 42 % par rapport à 2018, et cela fait de 2021 la deuxième année consécutive où les armes à feu sont la principale cause de décès chez les enfants et les adolescents de moins de 19 ans aux États-Unis ; devant les accidents de la route, les overdoses de drogue et le cancer. Cela fait maintenant trois ans que les armes à feu tuent plus de jeunes que les accidents de voiture, qui ont longtemps été la principale cause de décès chez les moins de 20 ans.

Surtout des garçons afro-américains

Dans le détail, près de deux tiers de ces 4 752 morts par arme à feu étaient des homicides, et près de 30 % des suicides. Les victimes avaient entre 15 et 19 ans pour la plupart. Plus de huit sur dix étaient des garçons. Et la moitié d'entre eux étaient noirs. La majorité des homicides par arme à feu concerne des enfants noirs morts des suites de blessures liées à une arme, alors que les enfants blancs représentent la majorité des suicides.

Selon le rapport, ce sont les enfants noirs qui ont connu la plus forte augmentation du taux de mortalité, eux qui souffrent déjà depuis longtemps des taux de mortalité par arme à feu les plus élevés. D’après les auteurs, les données montrent que les disparités raciales et socio-économiques se sont accrues, et que dans l'ensemble des États-Unis, les niveaux de pauvreté les plus élevés sont toujours en corrélation avec les taux de mortalité par arme à feu les plus élevés.