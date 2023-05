K-pop : en Corée, une intelligence artificielle permet désormais de modifier la voix pour traduire des chansons dans toutes les langues

Le logiciel, développé par Supertsone et racheté par les studios Hybe, a emmagasiné des milliers de voix dans des dizaines de langues et utilise ensuite l’IA pour corriger la prononciation de ses clients.

Vous avez toujours rêvé de faire une carrière dans un groupe de K-pop, mais votre notre niveau de coréen est proche de zéro ? Ce n'est plus un problème grâce au logiciel développé par des studios sud-coréens. Ils dominent l'industrie de la pop avec leurs boys band et leurs girls band comme BTS ou Blackpink : leurs albums caracolent en tête des ventes en Asie, mais aussi dans le reste du monde, même si les titres sont en coréen et parfois en anglais.

>>Musique, chirurgie esthétique et politique : comment la Corée du sud a conquis le monde avec sa K-pop

Mais à présent, les studios de Séoul veulent lancer simultanément des albums en plusieurs langues, et pour ça, ils peuvent compter sur l'intelligence artificielle. Grâce à un logiciel, l'artiste peut enregistrer sa chanson, qui est ensuite traduite parfaitement dans la langue de tous les grands marchés du divertissement.

Une chanson simultanément traduite en six langues

Et ce logiciel a été développé par le studio Hybe – la société de production du groupe BTS. Il y a deux ans, Hybe rachetait la société Supertsone qui est spécialisée dans le design de voix à partir d’intelligence artificielle. Cette start-up a emmagasiné des milliers de voix dans des dizaines de langues pour repérer les sons, les accents, les intonations pratiquées partout dans le monde, et elle se sert ensuite de l’intelligence artificielle pour corriger la prononciation de ses clients.

L’artiste coréen qui s’est prêté au jeu, c’est Lee Hyun. Il faisait partie d’un boys band à la fin des années 2000 et a ensuite fait une carrière solo un peu plus en dents de scie. Il ambitionnait de faire un come-back, et a donc accepté la proposition de Hybe. Sa chanson est donc simultanément traduite en anglais, espagnol, japonais ou encore vietnamien, en plus de sa langue d'origine, le coréen.

Concrètement, il a chanté, en studio, en phonétique, dans les six langues pour que le ton de sa voix soit fidèle, mais il n’a pas eu besoin de vraiment travailler ces langues étrangères. Ensuite, les logiciels de Supertone ont corrigé sa prononciation pour qu’elle ressemble au plus près à celle des natifs de tous les marchés visés par l’entreprise. Sa chanson comporte même des parties chantées par des voix féminines : là encore, c’est l’intelligence artificielle qui a féminisé la voix du chanteur.

Un mélange avec un rendu plus naturel

Mais, pourquoi s’embarrasser d’un chanteur qu’il faut rémunérer si l’intelligence artificielle peut tout faire ? C’est la question que se posent les critiques ou les fans. Hybe répond que le mélange entre la voix humaine et les améliorations de la machine donne un résultat plus naturel qu'une voix entièrement synthétique.

On peut déjà techniquement créer des titres sans chanteuse ou chanteur, mais le rendu est différent. Surtout qu'ici, l'artiste est reconnu, avec une base de fans préexistante, ce qui promet encore plus de ventes qu'une star virtuelle, à laquelle il est plus difficile de s’attacher. De son côté, Lee Hyun insiste sur le fait qu’il a pu communiquer fidèlement son art et son message. Son titre s’appelle Masquerade, "mascarade" en français.