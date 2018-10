Musique, chirurgie esthétique et politique : comment la Corée du Sud a conquis le monde avec sa K-Pop

Pour parvenir à leurs fins, trois maisons de disques coréennes inventent la formule magique. Ce "Big 3", né entre 1995 et 1998 et qui se partage aujourd'hui quasi tout le marché de la K-pop, est "en charge de la totalité du processus de fabrication des stars, méticuleux et bien rodé, qui va des castings à l’entraînement, en passant par la production des performances et la promotion à l’international", détaille le site INA Global.

Pour optimiser l'exportation, leurs créations sont de préférence nommées avec des sigles, comme GOT7, EXO, NCT ou TVQX, faciles à prononcer dans le monde entier. Parfois, les groupes sont divisés en sous-groupes dont le rôle est de promouvoir le groupe dans un autre pays d’Asie. Ainsi, EXO possède deux membres chinois destinés à chanter et rapper dans leur langue. Pour une même chanson, le groupe sort ainsi une version coréenne et une version chinoise, et même deux clips.

Et si la plupart des morceaux destinés au marché occidental sont en coréen (avec quelques mots en anglais glissés dans les paroles), "la production musicale est beaucoup plus globalisée", souligne Claire Solery. "La Corée du Sud va chercher ses compositeurs en Suède – un pays positionné dans l’industrie musicale comme une usine à pop – et ses chorégraphes aux Etats-Unis." Résultat, les morceaux de K-pop sont un mash-up de plusieurs genres. I Got a Boy, un tube de Girls' Generation, le plus célèbre girls band de K-pop, balaie ainsi, en moins de cinq minutes, l'industrie musicale du moment : un début très hip-hop, puis un passage rock, un autre électro, etc.

Et ça marche. En douze ans, l’industrie musicale coréenne est passée, selon la Fédération internationale de l'industrie phonographique (IFPI), de la 29e à la 6e place dans le monde, et se situait juste derrière la France en 2017. Mais les coulisses de cette impressionnante progression sont beaucoup moins glamour.

Pour créer un groupe, les maisons de disques commencent par caster ses futurs membres par le biais d’auditions publiques. Une fois sélectionnés, les apprentis débutent l’entraînement. "Ils commencent leur période de préparation très jeune, parfois dès 8 ans, et celle-ci, très coûteuse, peut durer sept ans", souligne Claire Solery. Au programme : danse, chant, mais aussi cours de comédie, développement personnel et media training. L’objectif est de devenir le plus performant possible, dans tous les domaines de l’entertainment.