Japon : une compagnie aérienne propose à ses passagers de louer des vêtements pour voyager sans valise

La Japan Airlines propose à ses clients, depuis le 6 juillet 2023, un service de location de vêtements afin de voyager plus léger. La compagnie aérienne avance des arguments pratiques et écologiques.

Temps de lecture : 3 min

Et si vous preniez désormais l’avion sans aucune valise ? C’est l’idée d’une compagnie aérienne japonaise qui propose à ses clients de louer à l’avance des vêtements au Japon pour ne pas s’encombrer pendant son périple. La société explique que cela devrait aussi lui permettre de réduire l’empreinte carbone de chaque voyage. Cette campagne originale vient d’être lancée au Japon par la société Japan Airlines, c’est l’une des deux grandes compagnies aériennes dans le pays. Le projet ne s’adresse pour l’instant qu’aux voyageurs étrangers qui arrivent dans le pays.

Après avoir réservé votre billet d’avion pour Tokyo, Osaka ou une autre grande ville japonaise, vous vous rendez sur un site internet dédié, qui fonctionne dans plusieurs langues. Puis vous rentrez vos dates de voyage et vous choisissez des habits pour votre séjour, une dizaine de pièces par personne. Il y a plusieurs catégories "homme", "femme", par exemple. Il y a des offres en fonction de la saison mais aussi de votre style. Vous choisissez entre "relax" ou "un peu habillé". Ce ne sont que des vêtements plutôt simples dans des couleurs un peu pastel, rien d’original ou de coloré. L’idée c’est que cela fonctionne avec un maximum de passagers.

>> Taxe sur les grands aéroports : "Elle ne va pas aider à investir dans des nouvelles générations d'avions", regrette le directeur général d'EasyJet France

Vous faites votre choix et votre paquet d’habits est préparé, pour être livré juste avant votre arrivée à l’hôtel au Japon. Vous débarquez et vous pouvez vous changer directement. À la fin de votre séjour, avant de repartir à l’aéroport, vous remettez les habits dans une poche plastique spéciale que vous déposez à la réception de votre hôtel. Et vous redécollez sans valise. Au total, ce service coûte entre 35 et 45 euros.

Des doutes sur le bénéfice écologique

Officiellement, Japan Airlines explique qu’elle veut toujours offrir les conditions de voyage les plus apaisées possibles pour ses clients. Là, ils n’ont plus à stresser avec des valises. Japan Airlines dit aussi que cette campagne permettrait de réduire l’empreinte carbone pour chaque touriste d’environ 10%. Elle a calculé qu’une valise de dix kilos en moins dans une soute permet de réduire la consommation de kérosène et donc d’émettre l’équivalent de 70 kilos de CO2 en moins si le vol dure dix heures. Le groupe précise aussi qu’il utilise, pour son opération, soit des vêtements d’occasion en très bon état, soit des stocks d’invendus qui allaient être brûlés. Cela contribuerait aussi à réduire les émissions de CO2.

Japan Airlines ne communiquera un vrai bilan qu’après l’arrêt de cette campagne qui doit durer jusqu’à la fin août 2024. On verra alors si beaucoup de voyageurs ont choisi ce voyage sans valise et surtout si les avions de la compagnie ont vraiment brûlé moins de kérosène. Les spécialistes ont des doutes. Les compagnies veulent absolument rentabiliser leurs vols. Et donc, souvent, si les voyageurs et leurs valises pèsent moins, on remplit les appareils avec plus de fret. Et au total, la pollution émise varie assez peu.