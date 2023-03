Etats-Unis : l'application "Align Us" propose aux consommateurs de vérifier le positionnement politique des marques

Cette application américaine examine les valeurs politiques des marques que vous consommez, afin de s'assurer qu'ils sont en accord avec ces valeurs. Mais qui se cache derrière cette dernière ?

Et si nos valeurs devenaient un argument marketing ? Beaucoup d'entreprises américaines n'hésitent pas à communiquer sur leurs valeurs ou leur positionnement politique. L'application Align Us propose justement de vérifier si ces valeurs et celles des consommateurs sont alignées.





C’est une sorte de moteur de recherche qui permet d’identifier les entreprises sur une fourchette allant de progressiste à l’extrême gauche jusqu’à conservateur en passant par libéral, neutre et conservateur modéré. Chaque idéologie est associée à une couleur. Bleu foncé pour progressiste, bleu clair pour libéral, vert pour neutre, orange pour conservateur modéré et rouge pour conservateur. Vous pouvez filtrer la recherche par catégories : commerce, voyage, médias, automobile, technologie et par régions. Quand la recherche est lancée, une citation apparaît sur l’écran pour vous faire patienter, celle-ci de Ronald Reagan par exemple : "Tous les grands changements en Amérique commence à table lors du dîner". Alors pour l’instant, la base de données reste limitée. On ne trouve pas encore beaucoup d’entreprises et la plupart, comme Starbucks ou le Disney Store, sont classés neutre.

Comment le site détermine ces classements ?

Pour classer les entreprises, le site utilise plusieurs critères : l’étalage de vertus (c’est-à-dire la tendance à dénoncer des situations pour se donner une bonne image sans agir concrètement), à quelle cause une entreprise fait des donations, si la société respecte les libertés individuelles telle que la liberté d’expression, mais aussi l’obligation ou pas d’être vacciné, l’existence ou pas d’une discrimination positive au sein de l’entreprise.

Et puis, dernier critère, ce qu’Align us appelle la "sécurité publique" en la définissant par le respect ou non du port d’armes et des forces de l’ordre. Comme sur Yelp, les utilisateurs peuvent laisser un avis. American Girl, une boutique vendant des poupées, est, par exemple, classée en progressiste. Un utilisateur se plaint que l’entreprise ait cédé à la pression, je cite, de "la bête woke en encourageant les jeunes filles à s’imaginer transexuelles". On voit bien avec la définition de chaque critère par le site qu’Align us penche plutôt du côté conservateur.

Un sympathisant de Trump, visage de l'application

En tout cas, son visage public, c’est Carl Higbie, un ancien soldat d’élite des Navy Seals, présenté par le site comme une "icône des médias" et un "défenseur de la liberté d’expression". C’est aussi un sympathisant de Donald Trump, qui lui a servi de porte-parole pendant la campagne électorale de 2016 et qui a ensuite travaillé dans l’administration du 45e président des Etats-Unis, à la tête d’une agence fédérale.

Il a dû présenter sa démission quand des propos tenus quelques années plus tôt sont ressortis publiquement. Il explique notamment qu’il faudrait promouvoir le contrôle des naissances auprès des femmes noires parce que leurs enfants grandissent trop souvent dans des familles monoparentales, qu’il n’y a rien de mal à tirer sur ceux qui veulent franchir la frontière illégalement, qu’il n’est pas islamophobe puisqu’il n’a pas peur des musulmans, il "ne les aime pas, c’est tout".