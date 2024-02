États-Unis : Disney inaugure un hôtel à l'image des films du studio Pixar

De l'extérieur, l'univers Pixar n'est pas criant puisque Disney a en fait remodelé l'intérieur d'un de ses trois hôtels à côté de Disneyland Los Angeles, le tout premier parc à avoir ouvert, en 1955. Dans le Pixar Place Hotel les visiteurs peuvent par exemple retrouver des personnages des films Pixar suspendus au plafond du hall de l'hôtel. De temps en temps, un musicien habillé comme Joe Gardner, le jazzman héros de Soul, y joue du piano. Des esquisses de films décorent les murs et on peut s'asseoir dans un canapé à la forme d'un des insectes de 1001 pattes.

Les quelque 480 chambres aussi font référence à l’univers Pixar, toutes équipées de la fameuse lampe, logo de Pixar. Il y a également un magasin de souvenirs, Disney oblige, appelé Stor-E, store pour magasin, mais avec le "E" séparé, comme le robot Wall-E.

"C'est comme entrer dans les locaux de Pixar", affirme Pete Docter, réalisateur de Monstres et Cie, avec trois Oscars sur son CV. L’idée, selon la directrice artistique, citée par le Los Angeles Times, (lien en anglais), était de créer un mélange de sophistication et de fantaisie, ce que fait Pixar dans ses films.

Un prix à l'image de Disney

Il faut tout de même compter un peu plus de 400 dollars pour la chambre la moins chère, en sachant que l'hôtel Pixar reste le moins cher des trois entourant le parc. Le prix est un souci constant pour beaucoup de visiteurs de Disneyland en Californie ou Disneyworld en Floride.

En 1955, l'entrée à Disneyland coûtait un dollar, l'équivalent de 31 dollars d'aujourd'hui, mais il fallait payer quelques centimes pour chaque attraction. En 1982, l'entrée était à 12 dollars et en 2001, le prix était de 43 dollars. Aujourd'hui, le billet le moins cher est à 104 dollars et en moyenne les tarifs ont quadruplé en 20 ans. Celui d'un des pass annuels proposés a même augmenté de 700%, le tout, bien au-delà de l'inflation.

La division "expériences" du groupe, celle des parcs et des croisières, a généré 32 milliards de revenus en 2023, et Disney prévoit 60 milliards d’investissements ces dix prochaines années. Bob Iger, le directeur général de Disney, a déclaré que pour lui, la marque aux grandes oreilles devait rester accessible, mais il a reconnu que dans la course aux profits, le groupe avait été, selon lui "un peu trop agressif" sur les prix. Quelques mois après cette déclaration, l’entrée des parcs grimpait de près de 10%.

De plus, Pixar a un peu perdu de sa magie. A une époque, de Toy Story en 1995 à Toy Story 3 en 2010, presque tout ce que touchait Pixar devenait à la fois un chef-d’œuvre et un carton au box-office. Le studio a en effet gagné six Oscars dans la catégorie, meilleur film d'animation entre 2001 et 2010.

Aujourd'hui, il continue de produire des bijoux, comme Vice-Versa, en 2015, Coco en 2017 ou Soul en 2020, mais il n'est plus immunisé contre l'échec, comme avec le film Buzz l'éclair, sorti en 2023 et pas épargné par la critique et boudé par le public. Le studio reste malgré tout un synonyme d'excellence dans l'animation.