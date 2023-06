Après six ans sans succès majeur, le studio d'animation de Disney est attendu au tournant avec la sortie en salle de son 27e long-métrage. Visuellement proche de "Vice-Versa", il raconte une histoire d'amour impossible entre deux éléments incompatibles, l'eau et le feu.

Longtemps considéré comme la crème de la crème du cinéma d'animation, Pixar s'est retrouvé dans le creux de la vague ces dernières années. Depuis le sublime Coco en 2017, le studio racheté par Disney s'est retrouvé privé de sortie de salles pour trois de ses films (Soul, Luca, Alerte Rouge), avant de signer un échec intergalactique avec Buzz l'éclair en 2022. L'enjeu est donc important pour Elémentaire, projeté en clôture du dernier Festival de Cannes et particulièrement attendu au tournant avant sa sortie en salle le 21 juin 2023.

L'histoire se déroule à Element City, une ville où cohabitent des personnages incarnant le feu, l’eau, la terre et l’air, malgré certaines incompatibilités naturelles. Flam, une jeune femme au tempérament de feu, travaille à l'échoppe de ses parents. Alors que son père souhaite prendre sa retraite et lui passer le flambeau, elle rencontre Flack, un garçon "aquatique". Une connexion s'établit alors entre les deux éléments antagonistes, qui vont rapidement développer des sentiments l'un pour l'autre.

Une première grande histoire d'amour

Réputé pour ses chefs-d’œuvre comme Toy Story, Le Monde de Némo ou Ratatouille, Pixar avait jusqu'ici principalement exploré les thématiques de l'amitié et de la famille. Mis à part la romance platonique entre les deux robots dans Wall-E, jamais l'amour ne s'était autant installé au cœur de l'intrigue dans les 26 précédents longs-métrages du studio américain. La relation entre Flam, impulsive et colérique, et Flack, sentimental et sensible, fait à la fois des vagues et des étincelles, et on s'amuse à observer les attitudes et les mouvements des deux héros pour ne jamais entrer en contact direct.

France 2

Dans cette ville futuriste rappelant comme deux gouttes d'eau la mégalopole de Zootopie, Pixar montre une fois de plus tout son savoir-faire en termes d'animation. Entre couleurs éclatantes et effets de lumière, la mise en scène des différents éléments fourmille de détails visuels - dont de nombreuses références aux autres films de la franchise - mais aussi sonores. La musique remarquablement rythmée du compositeur Thomas Newman (Le Monde de Dory, 007 : Skyfall...) insuffle une belle énergie au film, ce qui est loin d'être toujours le cas dans les Pixar.

La double lecture à la Pixar

Malin et moderne, Élémentaire reprend la recette qui a fait le succès de ses aînés : une histoire à la portée des enfants avec des messages plus profonds en filigrane, destinés à toucher les adultes. Ce long-métrage de Peter Sohn (Le Voyage d'Arlo) intègre d'ailleurs avec humour la fameuse "double lecture" à travers des dialogues malicieusement coquins : le "tu es chaude" de Flack à Flam et la séance "d'effeuillage" des personnages de terre feront sourire les grands... et passeront inaperçus chez les petits.

Le réalisateur d'origine coréenne a également injecté une partie de son histoire personnelle dans son film pour transmettre un message de tolérance aux valeurs universelles : "Je veux montrer qu'il est possible de faire vivre en harmonie des éléments qui ont des origines et des caractéristiques très différentes", explique Peter Sohn à franceinfo. Sans atteindre la profondeur de Vice Versa sur le plan de l'émotion malgré leur air de famille, Élémentaire enchante visuellement et séduit par son intelligence d'écriture et son élégante simplicité. Replaçant ainsi Pixar sur le devant de la scène de l'animation.

Le film "Elémentaire" sortira le mercredi 21 juin en France. (Disney-Pixar)

La fiche

Genre : animation, comédie, famille

Réalisateur : Peter Sohn

Voix française : Adèle Exarchopoulos, Vincent Lacoste

Pays : Etats-Unis

Durée : 1h42

Sortie : 21 juin 2023

Distributeur : The Walt Disney Company

Synopsis : Dans la ville d’Element City, le feu, l’eau, la terre et l’air vivent dans la plus parfaite harmonie. C’est ici que résident Flam, une jeune femme intrépide et vive d’esprit, au caractère bien trempé, et Flack, un garçon sentimental et amusant, plutôt suiveur dans l’âme. L’amitié qu’ils se portent remet en question les croyances de Flam sur le monde dans lequel ils vivent...