"Alerte Rouge" : toute la fougue de l'adolescence dans le dernier film d'animation de Pixar

Avec la pandémie, Disney a pris la mauvaise habitude de "sacrifier" les derniers longs-métrages Pixar initialement prévus pour les salles de cinéma. Après Soul et Luca, c'est donc au tour d'Alerte Rouge de sortir exclusivement sur la plateforme de streaming Disney+, vendredi 11 mars. Une déception pour l'équipe de la réalisatrice canadienne d'origine chinoise Domee Shi et pour les studios, dont les productions n'ont plus été projetées sur grand écran depuis En avant en mars 2020.

Pourtant, l'histoire d'Alerte Rouge ne manque pas d'inventitité. On y suit une fillette de 13 ans surnommée Mei-Mei, exaltée et émotive, en proie aux tourments de l'adolescence. Tiraillée entre ses premiers sentiments amoureux, son énergie débordante et les traditions strictes de sa famille chinoise, elle se change soudainement en un imposant panda roux et ne parvient à reprendre son apparence normale que lorsqu'elle arrive à canaliser ses émotions.

Dans le Toronto kitsch de l'année 2002, rythmé par les tubes des boys band et les Tamagotchi mais encore loin de la frénésie des réseaux sociaux, la jeune Mei trouve refuge dans son groupe de copines et découvre rapidement que cette transformation en panda roux se transmet depuis plusieurs générations au sein de sa famille. Sa mère, possessive et envahissante, va alors l'aider à suivre un rituel ancestral pour lui permettre se libérer définitivement de sa malédiction.

Inspiration manga

Rafraîchissant grâce à une cadence énergique et un humour décapant, Alerte Rouge se distingue des autres films Pixar par sa capacité à transgresser les codes habituels du studio. Bien connue pour son audace, la société d'Emeryville en Californie pousse le curseur de l'extravagence plus loin que de coutume, grâce à la créativité de sa réalisatrice et de l'équipe de production féminine qui l'a entourée.

Domee Shi, déjà à l'origine du court métrage Bao (2018), s'inspire ici librement des références japonaises qui ont marqué son parcours, de Sailor Moon aux films d'animation des studios Ghibli, comme Mon Voisin Totoro ou Le Voyage de Chihiro. Il y a même du Ranma 1/2 dans ces expressions volontairement surjouées, ces métamorphoses improbables et ces gros yeux de manga qui exacerbent les émotions de personnages.

Métaphore de la puberté

La métaphore du panda roux poilu, déjanté et colérique pour illustrer la transformation d’une adolescente de 13 ans en pleine puberté fonctionne à merveille. Même si la thématique a déjà été explorée par Pixar dans le film Vice-Versa en 2015, Domee Shi livre ici une oeuvre riche en souvenirs d'enfance et en symboles. "Le panda roux est l'image parfaite du chamboulement que j'ai vécu comme toutes les autres à cet âge. Il y a ces poils qui apparaissent partout, et puis ce rouge qui va représenter à la fois l'amour, le désir naissant, la colère et bien sûr les premières règles. Ce sont des moments difficiles mais je voulais montrer à travers ce film qu'on y survit toutes", explique la réalisatrice de 33 ans lors de la présentation d'Alerte Rouge à la presse française.

Sous sa forme de panda roux, Mei va peu à peu apprendre à maîtriser ses appréhensions. (PIXAR)

Véritable marque de fabrique du studio, Pixar livre ainsi avec son 26e long-métrage un nouveau film avec plusieurs lectures. Même si les enfants apprécieront les mimiques et les facéties du panda roux, ce sont plutôt les adolescents et leurs parents qui se retrouveront à travers ce conte moderne. Entre besoin d'émancipation d'un côté et volonté de garder un certain contrôle sur sa progéniture de l'autre, l'entrée dans "l'âge bête" comme le souligne la réalisatrice, y est traîtée avec autant de second degré que de bienveillance, pour les ados comme pour les adultes.

Une BO signée Billie Eilish

Emmenée par trois chansons de la nouvelle star de la pop américaine Billie Eilish - qui traduisent parfaitement l'effervescence qu'il y avait autour des groupes dans les années 2000 -, l'évolution perturbée de Mei-Mei permet de s'interroger pendant près d'une heure quarante sur l'acceptation de soi et la manière d'appréhender le changement. Sans atteindre les sommets d'un Vice-Versa en termes d'émotion, sans être non plus le plus beau des longs-métrages Pixar sur le plan des graphiques et de l'animation, Alerte Rouge vaut le détour pour les choix osés de sa réalisatrice. Domee Shi livre un film très personnel, féminin et inspiré, qui aurait sans aucun doute mérité d'avoir sa chance dans les salles obscures, désormais libérées des contraintes sanitaires.

"Alerte Rouge" est disponible le 11 mars 2022 exclusivement sur Disney+. (PIXAR)

La fiche

Genre : Animation, famille, comédie

Réalisatrice : Domee Shi

Titre original : Turning Red

Doublage français : Jaynelia Coadou, Yumi Fujimori, Lou Lévy, Isabelle Gardien

Pays : États-Unis

Durée : 1h40

Sortie en France : 11 mars 2022 sur Disney+

Distributeur : Pixar Animation Studios / Walt Disney Studios



Synopsis : Les aventures de Meilin Lee, une jeune adolescente de 13 ans, pleine d’assurance, mais tiraillée entre son image de petite fille modèle aux yeux de sa mère hyper protectrice et le chaos de l’adolescence. Et comme si tous les changements qui s’opèrent en elle ne suffisaient pas, chaque fois qu’elle est débordée par ses émotions - ce qui, pour une ado, arrive quasiment tout le temps - elle se transforme en panda roux géant.