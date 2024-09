États-Unis : "Cosm", des sports bars pour regarder des matchs de foot comme à la géode

Si on regardait un match de foot à la Géode, ce cinéma en forme de dôme situé dans le quartier de la Villette à Paris, à côté de la Cité des sciences ? C'est l'expérience que propose "Cosm" aux États-Unis. Le premier a ouvert à Los Angeles, au printemps 2024, pas très loin de l’immense SoFi Stadium, où jouent les équipes locales de football américain. C’est plus une salle de spectacle qu’un sport bar. Vous entrez dans un dôme avec trois étages et, face à vous, un écran de 26 mètres de diamètre à 180 degrés, contre 70 degrés pour un écran Imax, par exemple.

La qualité de l’image, si l’on en croit les créateurs, est 10 fois plus vive que ce que propose un cinéma aujourd’hui. Le résultat, c’est une "réalité partagée", comme la présente Cosm, aidé par ses propres caméras installées près du terrain. Immersion maximum. Vous avez vraiment le sentiment d’être dans le stade en compagnie d’autres spectateurs, sans les aléas de la météo ou le trajet parfois compliqué jusqu’à l’enceinte. Le dôme a 700 places assises et très tôt le samedi matin, Cosm Los Angeles fait le plein pour diffuser un match de Premier League, le championnat de foot anglais, avant de passer à des rencontres de football américain universitaire.

Une infrastructure coûteuse

Ce n’est pas un bar de quartier. Cosm Los Angeles a coûté plusieurs dizaines de millions de dollars. Cosm, en référence à Cosmos, installée à Playa Vista, près du Pacifique, a donc dû lever beaucoup d’argent, auprès, notamment, du propriétaire milliardaire des Cleveland Cavaliers, une équipe de NBA, et d’autres très riches investisseurs.

Le PDG s’appelle Jeb Terry, un ancien joueur professionnel de football américain reconverti dans l’industrie des médias. Ce qui aide à nouer des liens avec des chaînes comme NBC ou ESPN, détentrices de droits sportifs majeurs, les Jeux olympiques pour NBC, la NBA pour ESPN, par exemple. La firme s’est créée en rachetant notamment Spitz, un spécialiste des technologies utilisées dans les planétariums, et c360 dont les caméras sont utilisées par la NFL, la ligue nationale de football américain, le sport numéro un aux États-Unis.

Objectif, 50 Cosm d'ici 2030

Vu le coût de l’infrastructure, les sports bars traditionnels n’ont pas trop de raisons de s’inquiéter, mais Cosm a déjà ouvert un deuxième établissement à Dallas. Atlanta devrait suivre. L’objectif, c’est "50 Cosm" d’ici la fin de la décennie avec la possibilité de servir de plan B pour les JO ou d’autres événements tels que le Super Bowl, quand les places manquent. Cosm n’a pas que du sport à proposer. Un spectacle du Cirque du Soleil est parfois diffusé ou des documentaires, un peu comme à la Géode, sont d’autres options.

Cela étant, Cosm coûte très cher, plusieurs centaines de dollars pour les places les plus confortables au deuxième étage du dôme. Les autres places n’offrent pas le même niveau d’immersion. Comme l’écrit un journaliste du site SF Gate, qui a testé l’expérience, Cosm est le reflet d’un accès au sport professionnel qui coûte de plus en plus cher. Il y a toujours l’option de regarder son match sur des écrans géants plus classiques dans une autre salle du Cosm. Mais à 20 dollars l’entrée et 10 dollars le pop-corn, c’est cher payé par rapport à un pub à la bière bon marché.