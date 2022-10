En Californie, il est désormais possible de "louer" une sirène pour quelques heures

Loïc Pialat et Yann Rousseau

Aux Etats-Unis, à Los Angeles notamment, on peut déjà croiser des sirènes professionnelles, qui proposent désormais leurs services pour des anniversaires, des salons et autres types d’événements.

Jack Laflin est un acteur arrivé à Hollywood il y a une dizaine d’années. Déçu des rôles qu’on lui proposait à cause de son physique et des origines – délinquant ou criminel –, il s'est dit qu'il pourrait s'essayer à la sirène, comme il avait déjà nagé en compétitions.

Jack a alors trouvé une queue de poisson de quinze kilos et trois mètres de long. Il l’a essayée dans son salon mais n’a pas réussi à l’enlever... et est resté coincé pendant 45 minutes. Pas découragé pour autant, il a créé une société, Dark Tide Productions, qui propose des dizaines de sirènes à engager pour divers événements. Si "Merman Jax", son nom de scène, reconnaît que les clients demandent plutôt des sirènes femmes, il assure également qu’il se passe quelque chose de magique quand les gens voient une sirène. Ils redeviennent des enfants.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Dark Tide Productions LLC (@darktideproductions)





Pour devenir une devenir une sirène, il est possible d'aller à l'école : la bien nommée "L.A Mermaid School". Comptez 165 dollars pour un cours particulier d’une heure. L’école attire surtout des acteurs, qui viennent apprendre les règles de sécurité. Mais la directrice a remarqué une recrudescence de demandes d’amateurs ces deux dernières années, en particuliers des adolescents. L'institution reçoit 900 clients par an. Il est possible d'apprendre les techniques de nage – pas si simple avec quinze kilos de silicone sur les jambes – mais aussi des techniques de respiration pour pouvoir, par exemple, faire des bisous dans l’eau.



450 dollars pour une queue de poisson



Quant aux queues de poisson, elles étaient pendant longtemps un accessoire de cinéma, difficiles à trouver en dehors d'Hollywood. Aujourd’hui, le site Mertailor en propose une grande variété, souvent en silicone et rarement en dessous des 450 dollars. Il est aussi possible de commander des versions sur mesure, ce qui fait grimper les prix jusqu'à plusieurs milliers de dollars. Si c’est trop cher, des vidéos sur YouTube montrent comment en fabriquer une soi-même, avec une tenue de plongée et du ruban adhésif.

Une plateforme dédiée, MerNetwork, existe pour indiquer, par exemple, quelles plages accueillent les sirènes. Et, chaque année, Sacramento, au nord de la Californie, accueille une convention. Il y avait 350 sirènes présentes en mai dernier.