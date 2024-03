Corée du Sud : des poupées intelligentes pour tenir compagnie aux seniors isolés tout en surveillant leur santé

Pour permettre aux seniors de continuer à vivre chez eux le plus longtemps possible, une entreprise sud-coréenne a mis au point des poupées de surveillance. Ces poupées bourrées d’électronique génèrent de l’interaction et surveillent le niveau d'activité de "leurs humains".

En Corée du Sud comme au Japon de nombreuses recherches sont consacrées au grand âge et à la solitude des anciens. Les deux pays souffrent de grandes pénuries de main d’œuvre et il est de plus en plus difficile de trouver des travailleurs pour prendre en charge les personnes âgées dans les maisons de retraite.

Il en résulte toute une stratégie pour maintenir les gens le plus longtemps possible chez eux et dans de bonnes conditions. Pour cela, il faut pouvoir les surveiller et détecter le moindre problème. Des caméras ou des robots ne sont pas toujours bien acceptés par les personnes concernées, alors la société coréenne Hyodol vient de lancer une poupée de surveillance. Plus douce d'apparence, elle mesure environ 40 cm de haut et est capable d'interagir toute la journée avec leur humain.

Casser la solitude et pousser à rester actif

Cette poupée est déclinée en deux versions. Un petit garçon et une petite fille. Elles ont la même coupe au bol, le même sourire, mais des tabliers de couleur différente. Ces poupées ne marchent pas, ne bougent pas la tête, mais dès qu’on les touche, elles se mettent à parler. Elles peuvent parler cinq dialectes coréens différents, en fonction de la zone géographique du propriétaire.

La poupée Hyodol va proposer, de sa voix enfantine, des exercices d’étirement ou de gymnastique à son humain. Elle va aussi lui rappeler à des heures précises qu’il doit s’hydrater, manger ou prendre ses médicaments. Quand elle ne détecte pas d’activité de la personne, elle va la solliciter pour lui proposer des petits quizz pour stimuler sa mémoire. Elle peut aussi lui jouer des morceaux de musique qui ont été présélectionnés pour la divertir. L’idée est vraiment de casser la solitude de la personne âgée et de la pousser à rester active au maximum. Si la poupée ne détecte plus aucun "son" pendant plusieurs heures dans la journée, elle va alerter un proche de la personne âgée pour qu’il l’appelle ou vienne voir ce qui se passe.

ChatGPT bientôt intégré

Cette poupée est déjà vendue par milliers en Corée du Sud et commence à être diffusée au Japon avec une interface en japonais. Il y a aussi des versions en chinois et en anglais. Chaque poupée coûte environ 1 700 euros et les concepteurs promettent d’autres langues très prochainement. Ils commencent même à intégrer ChatGPT à leur poupée, pour qu’elle puisse mieux comprendre son humain et interagir plus facilement avec lui.