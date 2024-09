Concours de Miss Univers : la Corée du Sud se passionne pour une mannequin âgée de 80 ans

D’habitude, il n’y a pas de grande passion pour les éliminatoires de Miss Univers. Les gens suivent à la rigueur la grande finale, mais pas vraiment les premières phases de la compétition. Lundi 30 septembre, c’est différent, car l’une des candidates fait beaucoup de bruit dans les médias. Il s’agit de Choi Soon-hwa. C’est une mamie de bientôt 81 ans : très élancée, très dynamique, les cheveux gris, coupés assez court, et qui est habituée aux caméras et aux appareils photos car elle a commencé une carrière de mannequin quand elle avait 72 ans.

À l’époque, elle avait dû se remettre à travailler, car sa retraite d’infirmière ne lui suffisait pas pour vivre convenablement. Choi Soon-hwa a eu une vie assez compliquée. Elle est née en 1943, lorsque la péninsule coréenne était encore occupée par le Japon. Elle a eu un divorce difficile et a élevé ses enfants seule, puis elle a presque perdu toutes ses économies dans une arnaque financière. C’est à ce moment-là qu’un proche lui a conseillé de tenter sa chance comme mannequin pour le marché des personnes âgées, qui devient énorme dans le pays. C’est comme ça qu’elle a débuté. Elle a appris à défiler, à poser et, est déjà apparue dans les éditions coréennes d’Harper’s Bazaar et de Elle.

Le concours Miss Univers lève les barrières d'âge

Il y a quelques mois, les organisateurs de Miss Univers, à l’échelle mondiale, ont décidé de lever une partie des restrictions qui encadrent la compétition. Jusqu’ici, pour concourir, il fallait avoir entre 18 et 28 ans, ne jamais avoir été mariée et ne pas avoir d’enfant. Maintenant, c’est officiellement plus ouvert. Tous les organisateurs nationaux n’ont pas suivi ces consignes, mais en Corée du Sud, le comité Miss Univers les a suivies en expliquant que 20% des habitants ont maintenant plus de 65 ans, et que bientôt, un habitant sur trois sera un senior puisque le pays ne fait plus beaucoup de bébés. Il faut donc vivre avec son temps et accepter que les critères de beauté vont être différents. Ils ont même retiré le défilé en maillot de bain pour mettre à l’aise les candidates plus âgées.

Choi Soon-hwa a t-elle une chance de gagner ? C’est assez peu probable. Le coup marketing a déjà été réussi par les organisateurs qui l’ont laissée concourir, mais ses chances sont assez limitées face à des candidates qui ont 60 ans de moins qu’elle.