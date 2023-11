Car Chase : la nouvelle chaîne de télévision américaine consacrée uniquement aux courses-poursuites

Cette chaîne est à voir sur Pluto TV, une plateforme de streaming installée à Los Angeles mais également accessible en Europe. Sa particularité : elle est gratuite et financée par la publicité. Elle offre de tout, des films, des séries, du sport, des dessins animés et également des chaînes intégralement dédiées à un sujet en particulier, par exemple tous les épisodes de la série britannique de science-fiction Doctor Who. Et donc depuis quelques semaines, Car Chase propose 24 heures sur 24 des courses-poursuites "pleines d’adrénaline" - comme le promet Pluto TV. Un porte-parole de la plateforme a expliqué au Los Angeles Times que "les données et les études montrent un immense intérêt du public depuis des années".

Ces courses-poursuites viennent essentiellement de Californie. Il y en aurait 10 000 par an selon Pluto TV. La plateforme appartient à Paramount qui possède aussi les chaînes Channel 2 et Channel 9 donc "Car Chase" peut recycler les courses-poursuites filmées par les hélicoptères des journaux télévisés. Les chaînes locales ont des hélicoptères ici, c’est très différent de la France. "Car Chase" diffuse aussi les courses-poursuites en direct quand elles sont disponibles. Diffusées de la prise d’antenne jusqu’à la fin. Toujours la même fin : le suspect ne s’échappe jamais.

Si vous avez eu la chance de voir la comédie Légendes vivantes, satire des excès des médias américains, vous vous souvenez peut-être de la scène où le journaliste incarné par le très drôle Will Ferrell, en quête de scoop, décide de commenter en direct une course-poursuite pour la première fois à la télévision et faute d’information, invente le profil du chauffard. En réalité, la première course-poursuite filmée en direct remonte à 1988 dans l’Ohio. Depuis, les audiences suivent ce spectacle à moindres frais. Il y a eu bien sûr en 1994 la séquence où OJ Simpson, ex-star de football américain, est poursuivi, suspecté d’avoir tué son ex-femme et son compagnon.

Des issues qui peuvent être dramatiques

On peut trouver ça divertissant, guetter l’accident, mais ce n’est pas toujours drôle. Un homme qui avait volé un tank a été abattu par la police. Un autre qui a fait sept millions de dégâts avec un bulldozer s’est suicidé. En Arizona, deux hélicoptères de télévision se sont percutés, tuant tous les occupants. Et en 2012, un suspect s’est suicidé en direct alors que Fox News diffusait la course-poursuite et n’a pas réussi à couper l’antenne à temps.