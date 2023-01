Au Japon, une ingénieur non-voyante met au point une valise pour guider les aveugles

Une valise haute-technologie pour aider les aveugles à mieux se déplacer ? C'est le défi relevé par Chieko Asakawa.

À Tokyo, des ingénieurs testent depuis plusieurs jours, en pleine rue, dans des conditions réelles, une nouvelle valise bourrée d’électronique. Celle-ci pourrait prochainement remplacer les chien-guides des non-voyants d'ici quelques années seulement.

>> Un surfeur non-voyant défie les immenses vagues de Nazaré

L’idée est simple : améliorer la mobilité des aveugles dans toutes les conditions et notamment lorsqu’ils doivent partir voyager à l’étranger. Cela faisait des mois que cette valise intelligente était testée dans des espaces clos, tels que des centres de conférence, des musées ou des centres commerciaux. Mais la principale conceptrice de ce robot voulait, elle, créer un appareil tout terrain, capable d’accompagner, d’escorter les non-voyants partout, un peu comme le fait un chien-guide.

Précision

C’est une ingénieure japonaise d’IBM, Chieko Asakawa, qui porte ce projet. Non-voyante depuis l’âge de 14 ans, suite à une blessure dans une piscine, elle s’est battue toute sa vie pour poursuivre une carrière internationale, malgré son handicap. Elle a longtemps partagé son temps entre les labos aux Etats-Unis et le Japon. Et elle a toujours expliqué qu’une de ses grandes frustrations d’aveugle, c’était le manque de mobilité.

Concrètement, cette valise fonctionne avec les mêmes technologies que celles que l’on trouve dans une voiture autonome, comme les dernières Tesla. Sauf que tout se passe dans une petite valise noire, de 60 cm de haut montée sur des roues un peu plus grosses que celles des valises classiques.

Au-dessus, un LIDAR, la télédétection par laser, un engin qui utilise des lasers pour repérer, en direct, tout ce qui se trouve autour du non-voyant à 360 degrés. Cela permet d’évaluer la distance avec d’éventuels obstacles que ce soit des barrières, des trottoirs ou un autre piéton qui approche. La valise est aussi équipée de petite cameras et de capteurs qui lui permettent de se retrouver dans la rue. Et bien sûr, elle embarque un GPS très précis, puisqu’il peut se repérer à 10 cm près sur un plan.

4 km/h

Pour se déplacer, le non-voyant va simplement dire à la valise, par le biais de son smartphone, où il souhaite se rendre exactement. Et la valise va se mettre à rouler : il suffit de marcher à ses côtés en tenant simplement la poignée de sa valise intelligente pour être guidé.

S’il y a du bruit autour, il peut porter un casque audio pour recevoir les informations de la valise qui lui dit quand il faut s’arrêter ou soudain tourner à gauche à cause d’un obstacle. Dans les essais qui sont réalisés, en ce moment à Tokyo, avec des non-voyants volontaires, les gens arrivent à marcher à 4 km/h, vers leur destination. Un rythme tout à fait normal pour un piéton.

Les ingénieurs doivent encore boucler leurs tests, et comptent installer des exemplaires d’abord dans des espaces publics. Les non-voyants pourraient utiliser leurs valises dans les zones où il y a beaucoup de monde, et donc des risques de collision, comme les aéroports, les gares ou les grands centres commerciaux. Ils ne parlent pas encore de vente directe aux particuliers. Et on n’a d’ailleurs pas encore d’idée du prix pour cette petite valise révolutionnaire.