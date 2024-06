Alimentation : des scientifiques japonais ont créé le premier œuf de poule sans risque face aux allergies

En France, près de 2% des enfants sont allergiques aux œufs. C’est l'une des allergies alimentaires les plus fréquentes chez les nourrissons dans le monde. Confrontés au même problème au Japon, des scientifiques ont mis au point le premier œuf non allergène.

Il ressemble à un œuf normal et il peut être mangé par tous les bébés sans provoquer le moindre problème. Des scientifiques japonais viennent de réussir à créer le premier œuf de poule non allergène, consommable par les personnes et surtout les enfants allergiques.

Au Japon, l'opinion publique est très sensible à ces allergies alimentaires. Systématiquement, dès que vous passez votre commande au restaurant, le serveur va vous demander si vous avez la moindre allergie. Et cette allergie aux œufs est aussi courante chez les très jeunes Japonais. Les parents la découvrent généralement quand le bébé approche de son premier anniversaire.

Une modification du génome

L'allergie a plusieurs symptômes différents, cela varie en fonction des petits. Cela peut être des vomissements, de l'eczéma, des plaques rouges sur la peau ou, pire, des difficultés à respirer. Généralement, elle disparaît avant l'âge de dix ans, mais des adultes continuent de souffrir de cette allergie toute leur vie. C'est pour cette raison que des chercheurs japonais de l'Université d'Hiroshima ont travaillé sur le sujet avec des grands groupes alimentaires, pour trouver une solution. Ils ont notamment travaillé avec la société Kewpie, le géant de la mayonnaise japonaise.

Pour procéder, les chercheurs ont d'abord isolé les différentes protéines au sein des œufs, celles que l'on trouve dans le blanc, celles que l'on trouve dans le jaune, pour identifier les plus allergènes. Ensuite, ils se sont penchés sur ce que l'on appelle de l'édition du génome de l'œuf. Concrètement, ils ont coupé l'ADN au niveau d'une des séquences, celle qui sert normalement à coder et à produire la protéine qui provoque les allergies : la protéine ovomucoïde. Après ces manipulations, ils ont fait naître des poules qui n'ont pas cette protéine. En analysant leurs premiers œufs, ceux-ci ne portaient pas non plus la protéine problématique. Les chercheurs ont ensuite testé ces œufs modifiés, pour être certains que la modification génétique n'avait eu pas d'autres impacts potentiellement dangereux.

Des tests jusqu'en 2026 avant une commercialisation

On ne peut pas encore trouver ces œufs au supermarché au Japon. Les chercheurs sont dans la dernière phase de tests, dans un grand hôpital de la ville de Sagamihara. Là, ils font manger ces œufs et des produits dérivés à des enfants et à des adultes qui étaient malades lorsqu'ils mangeaient des œufs classiques. Normalement, tous ces tests seront terminés en 2026. C'est alors qu'on verra normalement arriver sur le marché la mayonnaise et la crème caramel garantie sans allergie.