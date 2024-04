Airchat : un nouveau réseaux social vocal, qui se veut aux antipodes de Twitter

Airchat est un réseau social qui fonctionne un peu de la même manière que ses concurrents, mais avec une différence de taille, on enregistre ses messages avec la voix plutôt que de les écrire. Ensuite, une intelligence artificielle se charge de retranscrire ce message vocal, que les autres utilisateurs de la plateforme peuvent choisir de lire, pour savoir sur quoi porte le post, ou d'écouter, en cliquant simplement sur un bouton avec la possibilité d'accélérer le débit pour aller plus vite. L'IA est très performante, assurent ses créateurs, qui vont jusqu'à promettre une "retranscription parfaite".

Pour le reste, effectivement, l'utilisateur d'Airchat va découvrir une application dont le fonctionnement lui est familier, l'habituel feed avec une série de messages qui défilent devant ses yeux, comme sur Twitter ou Instagram par exemple. Pour l'instant, le design est plutôt basique, mais Airchat, dont la dernière version est sortie le 12 avril 2024, va continuer à évoluer. L'utilisateur peut d'ailleurs se servir de l'intelligence artificielle pour créer une photo de profil ou un fond d'écran, si l'on en croit le site Techcrunch.

"Les dirigeants de la planète se crient dessus sur Twitter"

Avec cette application, Naval Ravikant, un entrepreneur de la Silicon Valley, et son partenaire Brian Nordgard, un ancien cadre de l'application de rencontres Tinder, disent vouloir transformer la dynamique des réseaux sociaux. Pour Ravikant, les réseaux sociaux n'ont rien de social en fait. Ils sont utilisés d'abord pour se mettre en avant, on n'y badine pas, on n'y converse pas avec légèreté. Il ajoute que "les êtres humains sont faits pour s'entendre" et les réseaux sociaux actuels donnent l'impression du contraire. C'est vrai que le format, l'anonymat notamment, ouvre Twitter et les autres au conflit. Airchat se veut "comme un dîner dans votre poche".

Sur Airchat, les messages peuvent être réenregistrés à loisir. En écoutant le message, les autres utilisateurs ont une meilleure compréhension du ton de la personne, alors qu'avec le texte, l'ironie par exemple, ne se transmet pas forcément très bien. Pour résumer, Naval Ravikant dit qu'avec Airchat, "vous ne vous sentirez plus jamais seul", et plus ambitieux encore, le but est d'éviter que "les dirigeants de la planète se crient dessus sur Twitter", au risque de "nous mener à l'Holocauste thermonucléaire".

Airchat assure l imiter l'impact des trolls

D'autres applications ont déjà tenté un principe similaire. Clubhouse, par exemple, a eu du succès pendant la pandémie. Twitter, Reddit, Telegram, Spotify ou Meta ont recyclé l'idée d'une sorte de pièce de discussion virtuelle. Discord existe aussi. Mais la popularité de Clubhouse a chuté en quelques mois. Airchat pense faire mieux que la concurrence. Il y aura aussi de la modération sur la plateforme, explique-t-on du côté des créateurs. Enregistrer un message, limite également, en théorie du moins, l'impact des trolls et des fermes qui ne peuvent pas poster des textes en quantité industrielle aussi facilement que sur Twitter. Quant à la monétisation de la plateforme, cela ne semble pas être une priorité pour l'investisseur Naval Ravikant, qui ne prévoit pas de publicité sur Airchat à court terme.