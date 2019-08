Les enfants des livres. "L'Arabe du futur", le coup de cœur de Pierre

"L'Arabe du futur 4", de R.SATTOUF (ALLARY EDITIONS)

Pierre, 15 ans, en duplex de France Bleu Provence, présente un succès planétaire, traduit dans 22 langues, et avec plus de 2 millions d’albums vendus. Il s'agit du roman graphique et autobiographique, de Riad Sattouf, L’Arabe du futur. Pierre a profité de ses vacances pour lire le dernier tome, le tome 4, consacré aux années 1987-1992.

Un ado entre mère bretonne et père syrien

Riad est l'enfant de deux cultures, sa mère est bretonne et son père syrien. Dans ce tome 4, l’aventure commence en 1988, Riad,10 ans, vit en Bretagne avec sa mère et ses frères. Ses échanges avec son père, enseignant en Syrie, se font par téléphone jusqu’au jour où il revient sans prévenir la famille. Et là, c’est un choc pour tous, son père a radicalement changé, c’est le cas de le dire : il critique la France, il est devenu raciste et sombre dans l’extrémisme. Les rapports avec la mère de Riad se tendent… Il y a de la gravité et une sorte de tension qui monte dans ce dernier tome, jusqu’au coup de théâtre final. Heureusement et comme d’habitude, il y a quand même toujours de l’humour avec Riad Sattouf. Il est vraiment très attendrissant ce jeune ado.

Sans oublier Esther

On peut lire ce tome 4 sans avoir lu les précédents, mais franchement ce serait dommage, en plus là comme c’est les vacances, on peut prendre son temps … Pierre est aussi un fervent lecteur des Cahiers d’Esther et on aura la chance de recevoir Riad Sattouf pour en parler avec lui à la rentrée.

Pierre, 15 ans, est laborantin au Labo des histoires Provence Alpes Côtes d’Azur, dirigé par Laurie Thinot. Le labo des histoires est une association qui propose des ateliers d’écriture gratuits dans toute la France et cette chronique a été réalisée en duplex grâce à France Bleu Provence.

Pierre, laborantin, et Laurie Thinot, directrice du Labo des histoires de Provence-Alpes-Côte d'Azur, en duplex de France Bleu Provence (franceinfo / RADIO FRANCE)

L'été dernier Pierre avait présenté Boule à zéro, chronique que vous pouvez réécouter ici :