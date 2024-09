Le corps des femmes

Le point commun entre Clothilde Delacroix, Pauline Aubry, Alix Garin et Aude Mermilliod : parler de soi et de ses traumatismes. Et le faire avec beaucoup de douceur, même lorsque la souffrance est profonde.

9 mois d'angoisse... et après

Dans Archéologie de l’intime, Clothilde Delacroix, d'un trait léger et en couleurs pastel, se souvient des angoisses de sa grossesse difficile : hospitalisation prolongée, accouchement avant terme par césarienne, soins intensifs. Elle cherche dans ce parcours douloureux l’origine de la relation qu’elle entretient aujourd'hui avec sa fille née prématurée.

Clothilde Delacroix, Archéologie de l’intime aux éditions Dupuis.

Le blues de la mariée

Sur la quatrième de couverture, il est écrit : "C’est l’histoire du Prince charmant, qui un jour pète les plombs et décide de foutre le camp. C’est l’histoire de la Princesse qui n’avait rien vu venir". Tout est dit et pourtant Pauline Aubry aura besoin de plus de 200 pages et de milliers de dessins pour décrire par le menu les différents épisodes de ce deuil amoureux. Du choc à la libération en passant par le déni, la colère, la tristesse, l’acceptation et la reconstruction.

Pauline Aubry, Un si grand amour, histoire d’une rupture est publié aux Arènes BD.

Zone interdite

La suivante, Alix Garin est aussi la plus jeune. Elle a 27 ans quand les deux précédentes sont déjà quadragénaires. Dans Impénétrable, Alix Garin se met littéralement à nu. Pour raconter sans vaine pudeur – c’est très cash – comment elle a souffert de vaginisme pendant deux ans. Impossible pour elle de faire l’amour sans souffrir le martyre. De gynécologues en psychologues, un vrai chemin de croix. Il lui faudra revenir à un trauma lointain. Mais tout est bien qui finit bien.

Alix Garin, Impénétrable aux éditions du Lombard.

Mise à nu et point final

Aude Mermilliod, 38 ans, avait déjà raconté dans Il fallait que je vous le dise son expérience de l’avortement. Cette fois, elle nous livre son parcours sexuel, fait de désirs et de tristesses, de plaisirs et de refus, d’hommes et de femmes, de jalousie dépassée et de sérénité enfin trouvée. 250 pages pour crever l’abcès d’un traumatisme originel, quand elle avait dit non et qu’il était passé outre.

Aude Mermilliod, Eclore, aux éditions Casterman.