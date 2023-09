77 ans d'histoires

Les éditions du Lombard célèbrent les 77 ans de la création du "Journal Tintin". Lequel a disparu au tournant des années 1990. Les nombreux héritiers des pionniers de l'aventure franco-belge se souviennent de leurs aînés, dont ils font revivre les héros le temps d'un numéro spécial.

Tintin, le journal des jeunes de 7 à 77 ans. La formule a fait florès, au point de quasiment définir ce qu’est la bande dessinée : un art et une lecture qui se dégustent dès l’enfance, et jusqu’à l’âge le plus avancé. On doit ce coup marketing à ceux qui, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, ont lancé le plus célèbre magazine bruxellois. La Belgique était alors l’épicentre de la BD.

Septante-sept ans, l'âge de la nostalgie

Les créateurs inspirés du Journal Tintin étaient tous d’anciens résistants. Ça aide, notamment pour laver le grand Hergé, le père du reporter à la houppe, de toutes les accusations de collaboration avec les Allemands, qui pesaient sur lui pour avoir fait continuer à paraître les aventures de son héros, sous l'Occupation. Par ailleurs, le plus connu de ces entrepreneurs, Raymond Leblanc, travaillait dans les douanes : indispensable pour trouver du papier, et faire un hebdomadaire en ces temps de pénurie.

77 ans, c'est donc l’occasion de fêter un anniversaire mois bancal qu’il n’y paraît. Même si le Journal Tintin n’existe plus, depuis la fin des années 1980.

Deux livres et une exposition

Un mook, d’abord, un magazine format livre : l’hommage des auteurs et autrices d’aujourd’hui, aux personnages mythiques du Journal Tintin. 300 pages de BD inédites. Avec, par exemple, Michel Vaillant, à la manière de Jean Graton, comme le font Denis Lapière et Jean Dutreuil. Ou un hommage sincère et amusé, tel François Boucq jouant avec Ric Hochet de Tibet et Duchâteau. Ou encore de manière totalement décalée, comme Blake et Mortimer, revus et corrigés par Lewis Trondheim et son héros, Lapinot. On pourrait aussi parler des aventures d’Alix, de Bob et Bobette, de Cubitus, de Bernard Prince, de Comanche… Et de tant d’autres.

Ce Journal Tintin spécial 77 ans accompagne une autre sortie, celle du second volume de La grande aventure du Journal Tintin, une somme de près de 800 pages qui reprend des extraits des séries mythiques de la version française du magazine.

Enfin, si vous passez par Bruxelles, ne manquez pas l’exposition Le Lombard, une affaire de famille, au centre belge de la Bande dessinée.