"Une vision tournée vers le passé" : une ancienne proposition du RN d'exclure les mangas du Pass culture inquiète sur les réseaux sociaux

Le Rassemblement national va-t-il enlever les mangas du Pass culture ? Sur TikTok et Instagram, des vidéos, parfois mises en ligne sur des comptes pilotés par le Nouveau Front Populaire ou Renaissance, remettent dans la lumière un amendement de 2022 du député Jean-Philippe Tanguy sur un projet de loi finances de l'époque, estimant que les mangas n'avaient "rien à voir avec la littérature, le théâtre, les musées ou les concerts de musique classique". Franceinfo a demandé l'avis à différents acteurs du secteur du manga sur cette mesure défendue par l'extrême droite.

"Une vision très muséifiée de la culture"

Pour Ahmed Agne, patron des éditions Ki-oon, le RN a une vision rétrograde de cette culture venue du Japon. Selon ce dernier, "c'est le propre de l'extrême droite dans tous les pays, à toutes les périodes de l'histoire d'avoir une vision de la culture et de l'Histoire tournée vers le passé, une vision très muséifiée de la culture. C'est donc normal qu'ils aient un problème avec le manga, qui est un mode d'expression éminemment moderne et raccord avec son temps".

Pablo Yanover, libraire à BDNet, une boutique parisienne, ajoute à cette condescendance une méconnaissance du manga, sur laquelle la société et la politique ont tout de même bien progressé en 30 ans. "En fait, ils voient Dragon Ball, Naruto, que ce soit bien ou pas ce n'est même pas la question, c'est juste qu'on voit que ce que l'on nous montre. À côté, on a des choses qui sont absolument exceptionnelles. On a l'équivalent de la musique classique alors qu'on nous présente une radio, c'est pareil".

Le manga "ramène les enfants vers la lecture"

Cette proposition de 2022 ne figure pas dans le programme du Rassemblement national pour les législatives, mais cette menace diffuse est un contresens sur l'accès à la culture en général pour Stéphane Ferrand, qui dirige Vega, la branche manga des éditions Dupuis. "Le Pass culture, on sait effectivement qu'il a beaucoup servi pour le manga et on ne s'en plaint pas, dans l'idée que cela ramène de toute manière les enfants vers la lecture. Et je trouve étonnant que l'on s'élève contre ce qui peut arracher les enfants de leurs écrans là où on cherche toujours à faire lire les jeunes. On a ici un choix de leur part et on devrait couper ce choix pour un point de vue subjectif sur une partie du contenu".

Si le RN au gouvernement venait à supprimer les mangas du Pass culture, le secteur du manga ne se dit cependant pas inquiet. Mais sur le fond, un autre éditeur explique que cela reviendrait à formaliser une culture qui serait "officielle" au détriment du reste.