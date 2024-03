Voitures électriques : bientôt un chargeur "sans fil" incorporé dans la place de parking ?

Bientôt, les voitures électriques pourront être rechargées sans câble, comme certains téléphones portables. Il y aura une plaque au milieu de l’emplacement de stationnement et il suffira de se garer au-dessus pour que la voiture se recharge.

Cela fait longtemps que ce type de recharge était possible, mais jusque-là ce système était beaucoup trop lent. On arrivait tout juste à délivrer la puissance d’une prise secteur classique, ce qui aurait obligé à attendre huit ou 9neuf heures pour faire le plein. Des chercheurs du laboratoire ORNL, viennent de présenter la première charge sans fil pour voiture avec une puissance de 100 kW. C'est autant qu’une borne de recharge rapide, qui permettra de remonter une batterie à 50% en un gros quart d’heure, sans rien avoir à brancher.

Une technologie sûre et sans risque

cette technologie est maîtrisée depuis des années. En plus des téléphones, elle s’est aussi généralisée sur les brosses à dents électriques et sur les montres connectées. La seule difficulté est de la rendre la plus efficiente possible, en minimisant les pertes. C’est ce que semble avoir réussi le laboratoire, qui annonce une efficacité de 96%, la même que celle des meilleurs câbles actuels. Cela signifie que, pour la première fois, le sans-fil peut se poser en véritable alternative pour la recharge automobile.

Pour en profiter, il faudra probablement changer de voiture. On pourra toujours se faire installer un adaptateur, mais cela devrait surtout concerner les prochaines générations de voitures. On sait que Tesla travaille sur la charge sans fil depuis qu’il a racheté un spécialiste du secteur. Tesla a l’avantage d’avoir son propre réseau de chargeurs, donc il sera probablement le premier, à proposer aussi bien des bornes, que des voitures à recharge sans fil.