Une nouvelle génération de peinture temporaire se retire comme un autocollant

Cette peinure développée par les Colombiens de Gasstommer Technology permet de repeindre une pièce ou un objet et de revenir quand on veut à la couleur d’origine.

Cette nouvelle génération de peinture est beaucoup plus pratique que ce qui existe aujourd’hui, puisqu’il n’y a plus à la laver à grandes eaux pour l’enlever. Une fois sèche, elle se transforme en une sorte de pellicule plastique que l’on peut ensuite décoller très facilement comme les films de protection des appareils neufs.

À part cela, on a affaire à une peinture classique. Son rendu est mat. On l’applique au pinceau au spray ou au rouleau en deux ou trois couches et elle est totalement biodégradable. La surface qui est en dessous reste parfaitement intacte. Cette technologie développée par les Colombiens de Gasstommer Technology permet donc de repeindre une pièce ou un objet et de revenir quand on veut à la couleur d’origine, comme si on avait simplement mis un sticker dessus.

Une peinture biodégradable

Pour les locataires, il suffirait de décoller la peinture en partant, plutôt que de repeindre avec la couleur d’origine. C’est clairement l’objectif, mais on n’y est pas encore. Cette peinture est biodégradable. Or, elle commence à se dégrader au bout d’un an. Il faut donc, soit avoir un bail de très courte durée, soit aimer repeindre tous les ans. Sinon, on risque de voir ses murs partir en lambeaux. À terme, la société espère augmenter la durée de vie de cette peinture à quatre ou cinq ans. Cela en fera alors une véritable peinture de locataire. En attendant, elle servira surtout dans les installations temporaires et chez ceux qui hésitent entre plusieurs couleurs. On pourra tranquillement faire ses tests sur des pans de murs entiers, avant de s’engager sur la couleur qui convient vraiment.

Cette peinture, pas encore disponible, sera proposée en France avant 2025, mais cela montre toute l’innovation qu’il y a actuellement autour de la peinture. franceinfo vous avait déjà parlé d’une peinture autonettoyante. Il y en a aussi qui stockent la chaleur du jour pour la restituer la nuit, d'autres détruisent les odeurs. L’objectif n’est plus seulement de colorer une surface, mais carrément, de lui donner de nouvelles propriétés.