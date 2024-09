Logement social : des constructions en baisse et des délais d'attente toujours plus longs

La construction de nouveaux logements sociaux a nettement ralenti ces dernières années, mais la demande explose. Les primo-demandeurs font face à des délais d'attente de plus en plus longs.

Près de 2,7 millions de ménages en France sont demandeurs de logements sociaux, un chiffre record. Parmi eux, 1,8 million de primo-demandeurs. Les autres déjà logés dans le social souhaitent un nouveau logement. Des chiffres inédits qui se traduisent par des files et des durées d'attente toujours plus longues.

Et parmi les primo-demandeurs, Margot qui vit dans un petit deux-pièces d'un quartier populaire parisien. Elle fait partie des ménages éligibles au logement dit "intermédiaire" pour les classes moyennes. Son loyer y serait deux à trois fois moins élevé. "Je travaille dans une association et mon compagnon est professeur au collège, raconte-t-elle. On souhaiterait être en logement social pour pouvoir être plus à l'aise financièrement. À Paris, il y a de mémoire entre huit et dix ans d'attente. Nous, ça ne fait que deux ans, c'est encore récent."

La construction de logements sociaux en baisse

Margot, qui s'est armée de patience avant d'obtenir son logement, n'est pourtant pas la plus mal lotie. C'est dans le logement très social en effet que les délais d'attente sont les plus longs. Tout sauf une surprise pour Eddie Jacquemart, président de la Confédération nationale du logement (CNL). "On ne construit pas assez de logements très sociaux, déplore-t-il. Certains maires ne veulent pas de ce patrimoine très social sur leur territoire, parce que c'est un peu stigmatisant, les quartiers les plus populaires. Donc on s'oriente davantage sur des logements de type intermédiaire et pour des familles un peu plus aisées."

Pour la CNL, le nombre de demandes et les délais d'attente vont encore augmenter. On n'a construit en effet que 82 000 logements sociaux en France en 2023, contre plus de 100 000 par an dans les années 2010.