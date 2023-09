Séisme au Maroc : la technologie peut-elle aider à prévoir ou à prévenir les séismes ?

Un séisme meurtrier a ravagé le Maroc dans la nuit du 8 au 9 septembre, s'il est encore impossible de prévoir les tremblements de terre, des systèmes pour alerter les populations se développent.

Plus de 2000 personnes ont péri dans le séisme d'une magnitude de 7 qui a touché le Maroc, selon un dernier bilan chiffré établi dimanche. Après ce drame survenu dans la nuit de vendredi 8 au samedi 9 septembre, se pose la question de la prévision des tremblements de terre. Charles Francis Richter, l'inventeur de la fameuse échelle de Richter, disait : "seuls les imbéciles, les menteurs et les charlatans peuvent prévoir les tremblements de terre". Alors que les zones à risques sismiques sont connues, il est plus compliqué de déterminer quand un séisme aura lieu.

Des centaines de scientifiques ont dédié leur vie à la prévision des séismes, aucun n’a réussi. Contrairement à la météo, il est compliqué d’envoyer un bataillon de satellites surveiller ce qu’il se passe sous la terre. Il faudrait ensuite cumuler les mesures sur plusieurs décennies, le seul moyen de faire des simulations et donc des prédictions. Des chercheurs travaillent, notamment, sur une nouvelle génération de capteurs sismiques mais les résultats ne sont pas encore satisfaisants.

Une alerte séisme avec les téléphones mobiles

En attendant, on cherche surtout à prévenir les populations le plus vite possible que des secousses arrivent, car la moindre minute, la moindre seconde gagnée peut sauver des vies. Par exemple, en reprenant le principe de l’alerte enlèvement, il est possible de prévenir tous les téléphones d’une zone donnée que la terre va trembler.

Il faut savoir qu’aujourd’hui, presque tous les mobiles ont un capteur de mouvements suffisamment sensible pour détecter des ondes sismiques. En analysant les vibrations d’un seul téléphone, il y aurait pas mal de fausses alertes. Mais comme cette détection est désormais intégrée d’usine à tous les mobiles Android, cela permet de s’appuyer sur des milliers de téléphones. Notamment, les plus proches de l’épicentre pour prévenir tous les autres.

Encore une fois, ce n’est pas une prédiction, mais une alerte. Selon l’endroit où l’on se trouve, on n’aura parfois que quelques secondes pour se préparer. Mais cela peut suffire pour se mettre à l’abri sous une table, avec ses proches.

Un système encore en développement

Le système est plutôt efficace, il donne régulièrement des alertes aux États-Unis près de la faille californienne et il s’est déclenché récemment aux Philippines et en Nouvelle-Zélande. Une centaine de pays, dont la France, l’a déjà activé. Malheureusement, il ne l’était pas encore au Maroc. Pour mettre ce système en place, il faut nouer des accords avec les opérateurs locaux, centraliser l’information et renvoyer des alertes ciblées. Il y a des enjeux de collecte des données, de vie privée, donc ce n’était probablement qu’une question de temps et de priorité.