Musique : un artiste de country ne pouvant plus chanter sort officiellement un morceau avec sa voix clonée

Randy Travis est vraiment une icône de la musique country aux États-Unis. Avec de nombreux succès et une carrière de 40 ans derrière lui, il fait partie des grands artistes de Nashville, capitale de la musique country et véritable berceau pour ce genre traditionnel américain. Sa voix grave, expressive et veloutée est reconnaissable entre mille, mais on ne l'entend plus depuis que l'artiste a été victime d'un AVC, en 2013. Plusieurs de ses muscles sont paralysés, ce qui l’empêche désormais de parler correctement et évidemment de chanter.

Pourtant, c’est bien sa voix qu'on entend sur une nouvelle chanson, qu’il a écrite, arrangée et produite. Mais ce n’est pas lui qui chante, c'est un logiciel dopé à l’intelligence artificielle qui a cloné son timbre et ses inflexions. Ce n’est pas la première fois que l’on fait chanter quelqu’un de façon totalement virtuelle. Mais c’est la première fois qu’on le fait de façon délibérée avec la bénédiction de l’artiste, du producteur et de la maison de disques.

Un simple outil ?

Les premières réactions des fans sont très positives. Pendant dix ans, ils ne l’avaient plus entendu, donc il y a beaucoup d’émotion. La plupart apprécient la qualité de la chanson, mais aussi, la démarche de l’artiste. Ils voient ici l'utilisation de l’intelligence artificielle comme un simple outil pour retrouver sa voix.

Cela pourrait donc donner des idées à d’autres chanteurs dans la même situation. On pense, par exemple, à Céline Dion qui a des difficultés à chanter depuis sa maladie. Mais on ouvre peut-être aussi la boîte de Pandore. On se souvient de la polémique qu’avait déclenchée Renaud, il y a quelques années, quand sa voix avait été "réarrangée" pour sonner plus juste.

Il faudra départager ceux qui utiliseront ces outils à des fins purement artistiques de ceux qui auront, avant tout, des visées commerciales. On pense notamment à tous ces inédits que l’on n’arrête pas de retrouver dans les tiroirs. Les maisons de disques et les héritiers possèdent les droits de nombreux artistes décédés. La tentation est donc grande de les ressusciter. Si Randy Travis est le premier à retrouver officiellement sa voix, il ne sera certainement pas le dernier.