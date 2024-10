Santé : des robots capables de réaliser des examens médicaux intimes

Les personnes seraient-elles plus à l'aise de se faire examiner les parties intimes par un robot froid et sans émotion plutôt que par un humain médecin ? Des chercheurs de l’USTC en Chine viennent, en ce mois d'octobre, de mettre au point un doigt robotisé ultra-sensible, plus sensible qu’un doigt humain. Ils l’ont programmé pour effectuer toute sorte d’examens tactiles. Cela va de la simple prise du pouls à la palpation mammaire ou des testicules. Plus un cancer est dépisté tôt, plus on a de chances de le soigner. Donc, pourquoi ne pas le faire avec un robot ?

Ce robot sera testé avant son autorisation sur le marché. En médecine, ces équipements sont plus précis et donnent toujours le même résultat. Contrairement aux médecins dont l’expérience varie et qui peuvent être fatigués ou de mauvaise humeur. Ce ne sera jamais le cas avec une machine.

Le doigt robotisé a montré qu’il était aussi efficace, voire plus qu’un doigt humain. Les détails de l’étude ont été publiés, mercredi 9 octobre, dans la revue Cell Reports : Physical Science.

Des robots autonomes en libre-service

L’objectif serait de créer des machines de dépistage totalement autonomes, en libre-service. On les installerait dans les pharmacies de quartier, ce qui permettrait de se faire tester plus souvent.

Mais la question, comme toujours avec les machines, reste celle de la confiance.