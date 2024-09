Jardinage : un nouveau type de terreau capte l’humidité de l’air et humidifie le sol avec

Un nouveau type de terreau, capable de s’arroser tout seul, risque de plaire aux passionnés de jardinage, qui n'ont pas la main verte. Il est composé de petits grains que l’on mélange à la terre. Des grains avec des éléments ultra-absorbants, qui vont capter l’humidité de l’air et humidifier le sol avec. Il y a énormément d’humidité dans l’air, même en plein désert. On s’en rend compte au petit matin quand elle se condense sous forme de rosée. Ces petits grains vont la récupérer pendant la nuit, pour restituer aux plantes, le jour.

C’est une trouvaille des ingénieurs de l’université du Texas à Austin aux États-Unis. Nombreux sont ceux qui auraient bien aimé l’avoir cet été pendant mes vacances. À leur retour, la plupart de leurs plantes étaient complètement mortes. Il n’y avait personne pour les arroser.

Pour irriguer convenablement une plante, il faudra néanmoins toujours un peu d’arrosage, mais ce dispositif peut s'avérer être un très bon complément. Ces ingénieurs ont, par exemple, fait des tests avec des pousses de radis dans un sol sablonneux, donc ce qu’il y a de plus sec. Quand ils l’ont mélangé avec ces grains absorbants, les radis ont pu continuer à se développer pendant deux semaines, sans la moindre goutte d’eau, alors que sans les grains, ils étaient morts (complètement secs) au bout de deux jours.

Des résultats spectaculaires

Cela ne signifie pas qu'on pourra bientôt planter des végétaux dans le désert, mais ce terreau doit permettre d'arroser moins. D’après leurs calculs, avec cette technique, on économise jusqu’à 40% d’eau. Les agriculteurs pourraient, par exemple, réduire leur consommation et même envisager des cultures dans les endroits les plus arides ou les plus difficiles à irriguer. L’équipe a également réussi à incorporer des nutriments à ces grains absorbants. Ils se sont arrangés pour qu’ils puissent être diffusés automatiquement, à la demande, pour doper la croissance de la plante, avec des résultats impressionnants. Les détails ont été publiés dans la revue ACS Materials Letters.

Du coup, plus besoin d’avoir la main verte. C’est le terreau, avec ces fameux grains, qui fera tout le travail : l’arrosage et le soin des plantes. Vous allez pouvoir partir en vacances tranquille.