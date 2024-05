Renforcement du système immunitaire, diminution du stress, perte de calories... Les effets positifs du jardinage sur la santé

Ce week-end du 1er et 2 juin sera celui des “Rendez-vous au jardins”. Comme chaque année, à cette période, plusieurs milliers de parcs et jardins vont ouvrir leurs portes au public en France. Le jardinage est bon pour la santé et renforce notamment notre système immunitaire.

Mettre les mains dans la terre d‘un jardin, ou même planter des fleurs sur un balcon, en utilisant du terreau stimule la diversité des bactéries présentes sur la peau et augmente le taux de cytokine anti-inflammatoire dans le sang. Des chercheurs finlandais de l'université d’Helsinki l'ont démontré récemment. L'effet se fait sentir très vite, au bout d’un mois, même si, par exemple, on jardine en restant à l'intérieur parce qu’il pleut.

Ce n’est pas le seul effet positif du jardinage sur la santé. De nombreux travaux ont montré d'autres bienfaits pour la santé mentale et physique. On peut citer une étude de l'université du Colorado, parue dans le Lancet. Des chercheurs ont demandé à un groupe de 150 adultes non jardiniers au départ

et âgés en moyenne de 41 ans de se rendre, deux à trois fois par semaine, dans un potager partagé de leur quartier pour y apprendre les bases du jardinage. Résultat, au bout d’un an, le groupe de jardiniers a augmenté son activité physique de près d’une heure par semaine, consommant davantage de légumes et 7% de fibres supplémentaires par jour. Autant de facteurs qui réduisent la vulnérabilité aux risques de diabète et de cancer. Ces jardiniers avaient, en outre, des marqueurs du stress et de l'anxiété réduits, par rapport à un groupe témoin identique de 150 adultes, qui ne jardine pas.

Dépense énergétique et meilleurs image de son corps



Des travaux de l'université de Washington montrent que des enfants, qui ont appris à cultiver et récolter des légumes dans un potager à l'école primaire, mangent davantage de fruits et légumes frais 10 à 15 ans plus tard et qu'ils sont plus confiants dans leurs choix alimentaires à l'âge adulte.



À tout âge, jardiner permet d'avoir une meilleure image de son corps, indiquent les travaux de chercheurs londoniens. Il faut dire que le jardinage c’est du sport : deux heures et demie à bêcher, désherber, planter, couper des branches, permet de perdre autant de calories qu’en une heure de jogging à 10 km/h.