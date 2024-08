Intelligence artificielle : Lightroom, Firefly, Google Photos... ces applications qui permettent de retoucher vos photos de vacances

Les vacances sont l’occasion de faire le plein de souvenirs et de photos à partager, des clichés perfectibles, grâce à l’intelligence artificielle. Avec l’IA, plus besoin d’être un expert de la retouche pour être seul sur la photo.

Votre première envie sera sans doute de supprimer les petits détails gênants comme cette poubelle sur la plage, ou l’épaule de cet inconnu, qui cache l’extrémité du Mont Saint-Michel. Parmi les applications les plus efficaces pour ce qu’on appelle la "suppression générative", on retrouve Lightroom, en version mobile, dont la plupart des outils de retouche sont utilisables sans abonnement. L’IA générative d’Adobe, baptisée Firefly, se charge ensuite de recréer le bout d’image manquant et de le fusionner avec le reste de la photo.

Autre application star : Google Photos, sur Android et aussi sur iPhone via une application gratuite téléchargeable à l’utilisation enfantine. Avec la gomme magique, il suffit de cliquer sur un objet comme un poteau pour le supprimer en un instant. Le mode camouflage permet, tout aussi simplement, de changer la couleur d’un objet pour le fondre dans le décor. Et hop, ce sac à dos rose posé dans l’herbe, qui attire trop l’attention et l’œil, devient kaki. Encore plus impressionnant : en un clic, on peut déplacer un objet ou quelqu’un dans une image, comme votre nièce et sa tente de camping sur le talus. LE vide aussitôt créé est rempli par l’IA. Enfin, en surlignant le ciel ou la mer, on a la possibilité de les remplacer par une version plus bleu azur ou carrément hawaïenne. Autant d’outils gratuits, dans Google Photos.

Le "développement génératif"

On peut désormais ajouter artificiellement, à une photo, un morceau qui ne figure pas sur l’image initiale. Si par exemple, vous réalisez un selfie unique, à Paris, devant la Tour Eiffel avec les anneaux olympiques mais qu’il manque, en raison du cadrage, un bout des anneaux. Grâce à l’IA d’Adobe, Firefly, vous pouvez désormais étendre votre image. En quelques secondes, l’IA va analyser votre photo et sur le côté que vous avez choisi, elle va ajouter la portion que vous avez coupée à la prise de vues, en puisant dans sa base de millions de photos. C’est le "développement génératif". Vous allez donc vous retrouver avec la photo, telle que vous auriez aimé la cadrer. Enfin en principe, parce que l’IA va essayer de deviner la partie manquante. Quand ça fonctionne, c’est magique, mais ce n’est gratuit que pendant sept jours dans Photoshop sur Mac ou PC : pour en profiter au-delà de la première semaine, il faut un abonnement à 26 euros par mois.