High-tech : bientôt des casques capables de suivre notre activité mentale

Après les montres qui suivent notre activité physique, des casques suivent maintenant notre activité mentale. Il s'agit au premier abord d'un casque audio classique, avec lequel on écoute de la musique, mais qui incorpore des capteurs autour des oreilles et dans le serre-tête pour mesurer notre électroencéphalogramme. Il va donc être capable de suivre notre activité cérébrale. Et détecter, par exemple, les moments où dans notre tête, tout se mélange, où l’on n’arrive à ne plus rien faire, et nous suggérer de faire une pause. À l’inverse, il verra quand on est le plus vif d’esprit et dira alors que c’est le meilleur moment de bûcher un dossier, d'apprendre une leçon ou, tout simplement, d'être créatif.

À terme, un peu comme les montres, qui sont capables d’anticiper un infarctus à partir d’une anomalie dans le rythme cardiaque, ce genre d’appareil pourrait déceler des signes avant-coureurs de maladies, comme la maladie d’Alzheimer. Cela permettrait de les traiter avant qu’elles se développent.



La question de la fiabilité



Aujourd’hui, la technologie n’arrive à capturer que 80 à 90% des signaux d’un capteur médical. C’est pourquoi, dans un premier temps, elle ne cible que les problèmes de concentration et d’attention, mais on n’est qu’au début de son développement, aussi bien du côté des capteurs que de l’interprétation des signaux. Souvenez-vous, les premiers bracelets connectés se contentaient de compter les pas. Aujourd’hui, ils détectent automatiquement quand on court, quand on nage, quand on fait du vélo. Tout cela, rien qu’avec les mouvements du bras. Ce sera probablement la même chose avec l’activité cérébrale. Un jour, on pourrait télécommander des objets avec la pensée. "Éteins la lumière !". "Monte le son"… On peut tout envisager une fois qu’on a le capteur sur la tête.



Cette technologie développée par la société Neurable sera bientôt disponible. Elle a vocation à être intégrée dans les casques, les écouteurs et les lunettes connectées. Le premier casque sera commercialisé au printemps 2025, autour de 700 euros, par Master & Dynamic, un spécialiste de l’audio.