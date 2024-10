High-tec : écouteurs, casques, montres... De plus en plus d'objets vont être localisables en cas de perte

Aujourd’hui, si on perd son téléphone, on peut toujours le localiser sur une carte. C’est possible grâce à tous les autres téléphones qui passent à proximité. Ils vont communiquer avec son appareil et donner sa position GPS. Désormais, ce sera également possible avec les casques et écouteurs sans fil. Certains sont tellement petits qu’il y en a toujours un qui tombe, qui glisse sous une table ou qui disparaît sous le canapé. Il suffira alors de lancer l’application localiser sur son téléphone. Elle va afficher une carte avec la position GPS de l’appareil. Et quand vous êtes tout proche, elle va vous guider comme un bâton de sourcier.

Tous les fabricants vont s'y mettre

Ça existait déjà sur les AirPods, mais uniquement avec un iPhone. Si on a des écouteurs d’une autre marque ou un téléphone Android, ça ne fonctionnait pas. Désormais, tous les fabricants de casques et d’écouteurs sont invités à adopter la technologie. On pourra donc les localiser n’importe où dans le monde tant qu’au moins un téléphone passe à proximité. JBL, Sony, Skullcandy et Samsung seront les premiers à mettre à jour leurs appareils, avant la fin de l'année 2024. Le réseau choisi est celui des téléphones Android. On rappelle qu’en France, il y en a presque trois fois plus que d’iPhone. Cela crée un réseau extrêmement dense. Et donc plus de chance de retrouver son petit écouteur perdu.

Bientôt d'autres objets seront décelables

D'ici quelque temps ce sera le cas aussi des montres connectées, ce sont les prochaines sur la liste. Mais on n’a pas encore de date. Progressivement, les manettes, les stylets, les enceintes portables devraient également adopter la technologie. Tous les appareils connectés deviendront donc plus faciles à localiser quand ils sont égarés. On regrettera simplement que les réseaux des iPhone et des téléphones Android soient aussi sectaires les uns envers les autres. On aurait bien aimé qu’un appareil localisé par un iPhone puisse prévenir un téléphone Android et vice-versa. Mais apparemment, ce n’est pas demain la veille.