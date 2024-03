Android 15 permettra d’envoyer et de recevoir des messages via satellite

L’avenir de la téléphonie mobile se joue-t-il dans l’espace ? Utiliser les satellites pour communiquer depuis un simple smartphone : ça n’est plus de la science-fiction, et ça le sera encore moins cet automne, avec la sortie de la version 15 d’Android.

Android, c’est le système d’exploitation de Google qu’on retrouve sur l’immense majorité des concurrents de l’iPhone : sept téléphones sur dix à l’échelle de la planète. La version 15 est entre les mains des développeurs, en attendant sa sortie officielle dans cinq à sept mois.

Et la toute dernière mouture provisoire, livrée ce jeudi, ajoute la possibilité d’envoyer et de recevoir des messages même en l’absence totale de réseau mobile, en passant par un satellite, avec un smartphone tout à fait ordinaire. Des SMS, des MMS – accompagnés d’une photo ou d’un son – et aussi leur équivalent moderne, un format qu’on retrouve, en l’occurrence, dans Google Messages sur Android, et qu’Apple s’est finalement engagé à intégrer à son propre système de messagerie d’ici la fin de l’année.

Des messages par satellite, à quelles conditions ?

Et donc, même sans aucun réseau mobile, depuis un smartphone Android équipé de la version 15, on devrait pouvoir envoyer et recevoir des messages par satellite, quel que soit le téléphone de son interlocuteur : voilà pour la promesse technologique. Reste à voir quelles seront les conditions commerciales de cette nouvelle liberté. Faudra-t-il payer plus cher pour un forfait ou une option spécifique ? Si oui, auprès de qui ?

Et puis, quid des opérateurs historiques, en France, Orange, Free Mobile et SFR dont les clients vont devenir moins dépendants ? Possibilité ne veut pas dire gratuité. La sortie publique d’Android 15 est prévue entre août et octobre prochain.

Avec cette nouveauté, Google ferait plus que rattraper son retard sur Apple avec l’iPhone. Depuis un an et demi, depuis la gamme iPhone 14, Apple propose – en standard et sans surcoût – une fonction qui permet d’envoyer un message d’urgence, qu’on soit au milieu de l’Atlantique ou en plein désert, via l’un des 24 satellites de Globalstar en orbite basse. Et ça fonctionne parfaitement.

En revanche, pas moyen d’envoyer l’équivalent d’un SMS à un proche. La technologie ne sert qu’à des SOS d’urgence préformatés et également, depuis six mois, à demander – par satellite – un dépannage pour sa voiture (uniquement aux États-Unis pour l'instant). Au final, Google est donc en passe – non seulement de rattraper son retard – mais aussi de reprendre l’avantage.

Elon Musk promet des appels vocaux via ses satellites Starlink

Pendant ce temps, Elon Musk avance, lui aussi, ses pions, sur la communication via satellite avec un simple smartphone. Des satellites Starlink, il en a déjà placé plus de 6.000 en orbite et ses usines les fabriquent au rythme de six par jour. Il y a un an et demi, Elon Musk a signé avec l’opérateur T-Mobile pour mettre fin aux zones blanches aux Etats-Unis. Depuis, il a passé des partenariats équivalents au Canada, en Australie et en Nouvelle-Zélande pour l’envoi et la réception de SMS par satellite, depuis n’importe où.

Mais la particularité d’Elon Musk, en plus de l’envoi et de la réception de messages par satellite, c’est de promettre, dans un second temps, des appels téléphoniques, où que l’on soit, ainsi que de la connectivité à Internet à bas débit. Tests cette année et entrée en service potentiellement à partir de l’an prochain.