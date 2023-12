Futur : un bio-ordinateur créé avec des cellules cérébrales humaines ouvre la voie à des machines puissantes beaucoup moins énergivores

La réalité rejoint les scénarios de science-fiction les plus fous. La combinaison de microprocesseurs et de cellules de cerveau humain a été réalisée pour piloter un ordinateur dans une université des États-Unis. C'est apparemment très efficace, notamment dans des opérations complexes comme la reconnaissance vocale, l’apprentissage machine ou la prédiction d'équations non linéaires.

Une nouvelle génération de machines puissantes

Ces opérations sont typiquement le genre de calcul qui demande aujourd’hui une très grosse puissance informatique, c'est-à-dire des datacenters qui consomment des gigawatts d’électricité et des tonnes d’eau. Le cerveau humain, lui, a cette capacité à réaliser des opérations encore plus complexes en consommant très peu d’énergie. Donc en mélangeant les deux, c’est-à-dire en associant des cellules de cerveau à des puces informatiques, on ouvre la voie à une nouvelle génération de machines : des bio-ordinateurs encore plus efficaces et beaucoup moins gourmands. C’est ce qu’ont développé des chercheurs de l'université de l'Indiana à Bloomington aux États-Unis. Cette approche s’appelle Brainoware et les détails viennent d’être publiés dans la revue Nature Electronics.

Les cellules de cerveau humain proviennent de cellules souches, des cellules "totipotentes" qui peuvent se transformer en n’importe quelle cellule du corps humain. Là, en l’occurrence, les chercheurs les ont fait se transformer en cellules cérébrales. Donc cela n’a rien à voir avec un "mini-cerveau". À la différence de Matrix, il n’y a pas de risque qu’une conscience réalise qu’elle est enfermée sur une carte mère d’ordinateur, réduit à nous servir d’esclave. Mais ça pose tout de même des questions éthiques, car on utilise des tissus humains dans une machine.

Des performances variables selon l'intelligence du donneur ?

Pire, la qualité des cellules de cerveau pourrait jouer sur les performances de la machine. Cela veut dire qu’on pourrait ne pas avoir les mêmes résultats selon que les cellules proviennent d’un génie ou d’une personne lambda, ce qui pose des questions évoquant l'eugénisme.

C’est un secteur où il faudra faire très attention et se poser les bonnes questions. Mélanger de la biologie humaine et de l'électronique, c'est créer des cyborgs.