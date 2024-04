États-Unis : une entreprise propose un robot masseur intelligent

À New York, cet été, plusieurs spécialistes du massage verront arriver Aescape AI, une intelligence artificielle qui promet de vous masser comme un pro. Imaginez, vous vous allongez sur la table de massage, rien de plus classique jusqu'ici, vous enfilez une combinaison anti-friction et là, ça commence à être surprenant. Une fois allongé, un robot en forme de deux énormes bras blancs, capables de pivoter sur plus de 15 axes, aura pour mission de vous masser. Une expérience entièrement automatisée et personnalisable.

Eric Litman, fondateur d'Aescape en 2017, cherchait un remède à ses douleurs chroniques. Il voulait également offrir une alternative aux personnes n'aimant pas être touchées et pallier la pénurie de personnel dans les spas. Finalement, 80 millions de dollars ont été investis en recherche et développement pour créer un robot prêt à conquérir le marché du massage. Ce masseur robotisé vise surtout à concurrencer les fauteuils automatisés de massage que l'on trouve dans de nombreux spas, aéroports et salons de manucure.

Une blogueuse déplore un manque de douceur et d'humanité

La blogueuse Ana Altchek, dont les grands-parents tenaient un spa à Paris, a testé ce masseur nouvelle génération. Le robot commence par scanner votre corps à l'aide de plus d'un million de points corporels sauvegardés dans sa mémoire. L'IA propose ensuite 20 options de massages différentes. Un écran affiche alors le massage en cours, tout en diffusant de la musique et des vidéos de nature. Les deux bras, dont les extrémités sont chauffées, font le reste. Ana a trouvé ce massage automatisé impressionnant, mais déplore un manque de douceur et d'humanité. Elle préfère l'humain à la machine. À noter qu'en cas de bug, comme une pression trop forte du robot, un bouton d'urgence permet de stopper les massages.