Bientôt des lunettes pour voir la nuit

Aujourd’hui, on porte des lunettes "de soleil" pour mieux voir quand il y a trop de lumière. Demain, on pourra aussi porter des lunettes "de nuit", pour mieux voir dans le noir.

Voir dans le noir, c’était déjà possible avec des lunettes de vision nocturne, avec celles où l'on voit tout en vert, comme les militaires. Jusqu’ici, c’était plutôt encombrant. Elles sont énormes, comme un gros masque de réalité virtuelle.

Ces lunettes de vision nocturne, mises au point par des chercheurs de l’université nationale australienne, ressemblent comme deux gouttes d’eau à des lunettes de soleil. Cela signifie qu’en plus des lunettes de vue et des solaires, on aura des lunettes nocturnes, que l’on pourra dégainer dès que la nuit tombe pour mieux voir, par exemple, quand on conduit, quand on se promène le soir ou qu’on travaille avec peu de lumière.

Une vision en noir et blanc

Avec ces lunettes, on peut voir en noir et blanc avec aussi des nuances de vert. En fait, elles fonctionnent sur le même principe que les lunettes de vision nocturne des militaires, c’est-à-dire qu’elles vont intensifier le peu de lumière existante et convertir les infrarouges en lumière visible.

Aujourd’hui, les chercheurs s’appuient sur plusieurs optiques et sur de l’électronique. Avec cette découverte, ils ont obtenu le même résultat avec un film de quelques dixièmes de millimètres d’épaisseur. Tout le secret vient d’un motif microscopique gravé à l’intérieur du film. C’est lui qui arrive à guider la lumière, à la filtrer et à la faire converger comme le feraient des lentilles beaucoup plus grosses.

Autour d’une dizaine d’euros

Le prix est encore inconnu. Mais, bonne nouvelle, cela devrait rester raisonnable. Le film est conçu avec les mêmes technologies que les semi-conducteurs. Par conséquent, il devrait coûter le même prix qu’un petit microprocesseur, soit autour d’une dizaine d’euros.

Néanmoins, il reste encore du travail, notamment pour améliorer les contrastes et la distance jusqu’à laquelle la vision sera nette. Mais cela laisse entrevoir une toute nouvelle catégorie de lunettes : des solaires nocturnes. On aura enfin une excuse pour jouer les stars et garder nos lunettes noires en pleine nuit.