Au marché. Les spécialités de Loches

Les tourteaux fromagers (à gauche), gâteaux intriguants typiques du Poitou (MANON KLEIN / RADIO FRANCE)

Loches, petite commune de 6 277 habitants, accueille l'un des plus grands marchés de Touraine. En moyenne, une centaine de producteurs et de vendeurs y proposent des spécialités régionales, comme le fromage de chèvre, les rillettes de Tours, ou encore le tourteau fromager, une spécialité poitevine à base de fromage blanc.

On le met dans des fours très chauds à plus de 500 degrés, donc ça lève comme un soufflé. Et l'alchimie du fromage blanc avec le sucre, et les blancs battus en neige forme cette petite pellicule noire tout autour. D'où l'originalité du gâteau, qui intrigue les passants. Patrick

Une petite commune qui attire de plus en plus de visiteurs

Sur le marché de Loches, les touristes sont de plus en plus nombreux chaque été. "Je réalise 70% de mon chiffre d'affaire entre avril et septembre. Il ne faut pas louper l'été", confirme Fabrice, qui vend des fruits et légumes au marché de Loches.

En 2019, 110 000 nuitées ont été enregistrées à Loches.