Des chiens renifleurs pour détecter les fuites dans les réseaux d'eau potable

Les chiens ont un flair à toute épreuve on le sait. Ils sont capables de détecter de la drogue, des explosifs, et même certaines maladies, avant même qu'un diagnostic médical ne soit posé chez un individu.

Fort de ce constat, le groupe Veolia traque désormais les fuites d'eau grâce à l'odorat des chiens ! Chaque année, des millions de mètres cube d'eau s'échappent dans la nature, et les fuites sont parfois compliquées à repérer, d'où l'idée d'avoir recours à des chiens renifleurs de chlore.

Détection canine du chlore

L'expérience est menée depuis plus de deux ans et demi sur différents réseaux d'eau potable du groupe en France, et elle s'avère à chaque fois payante.



"Actuellement, pour repérer les fuites, nous injectons de l'hélium dans l'eau", explique David Maisonneuve, responsable technique du réseau potable chez Veolia. Lorsque l'hélium s'échappe, des détecteurs permettent de le repérer et donc d'identifier la zone de fuite.



Le système a fait ses preuves mais parfois, il faut intervenir dans des zones difficiles d'accès, notamment en campagne, où l'accès au réseau est compliqué.

"Le chien a un flair qu'aucune machine ne peut égaler, aussi perfectionnée soit-elle." David Maisonneuve à franceinfo

L'idée est de gagner en rapidité et en efficacité, en multipliant les modes de détection.

Les maîtres-chiens et leurs bergers allemands, dressés pour détecter les fuites d'eau, entourés des membres du groupe VEOLIA. (VEOLIA)

Le jeu comme motivation

Le groupe Veolia travaille actuellement avec deux maîtres-chiens et quatre bergers allemands. L'animal est arnaché, conditionné, et il sait qu'il va travailler. On lui donne ensuite une balle avec une odeur de chlore, une substance utilisée pour assurer la qualité sanitaire de l'eau.

"En fait, le chien est éduqué par le jeu, il ne cherche pas le chlore mais sa balle, ou son jouet qui a l'odeur du chlore", explique David Maisonneuve.

Quand l'animal trouve une fuite d'eau, il est récompensé en jouant avec son maître qui n'hésite pas à relancer la balle pour poursuivre l'action. "A chaque fois c'est le jeu qui prime", s'amuse l'expert. La technique repose sur une parfaite complicité entre l'animal et son maître. Il faut être attentif à toutes les réactions du chien qui marque l'arrêt, lorsqu'il découvre une fuite.

Le jeu avec des balles imprégnées de chlore pour aider ces bergers allemands à détecter les fuites d'eau. (VEOLIA)

Le système est en phase de développement dans le sud de la France

Et il commence à se déployer sur le territoire. L'intérêt c'est que le chien peut déceler des fuites infimes. David Maisonneuve explique que les niveaux de consommation sont suivis au quotidien grâce aux outils digitaux. Des volumes de consommation sont définis par zone, et des systèmes d'alerte sont mis en place .



"La nuit, lorsque la consommation d'eau est nulle ou pratiquement nulle, si les niveaux minimum de consommation augmentent, cela traduit assurément la présence d'une fuite quelque part sur le réseau", précise David Maisonneuve. Les chiens sont alors des alliés précieux, car leur flair leur permet de repérer de toutes petites fuites sur le réseau, ce qui n'est pas toujours le cas avec les outils de détection.



"Il faut savoir qu'une fuite d'eau siffle dans le réseau sous-terrain", explique l'expert de Veolia. Les techniciens travaillent donc avec des micros pour les repérer, mais aussi avec des spécialistes du son, capables d'identifier le "son" d'une fuite d'eau.

Là encore, le système canin s'avère efficace dans les zones reculées, sans vannes d'accès, ou avec des canalisations plastiques qui ne permettent pas une bonne propagation du son. "On a vu des chiens marquer une fuite en milieu urbain, au coeur du bruit et du bitume", conclue David Maisonneuve, admiratif.