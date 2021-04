À la carte. Quand Thierry Marx et Raphaël Haumont cuisinent des plats à emporter dans l'espace pour Thomas Pesquet

Thierry Marx et Raphaël Haumont au Centre Français d'Innovation Culinaire. (CFIC)

C'est la deuxième fois que Thomas Pesquet va s'envoler pour une longue mission dans l'espace. Il sera même durant quelques mois le commandant de bord de la station spatiale internationale. La mission partira le 20 avril 2021 depuis Cap Canaveral en Floride, et rejoindra l'ISS pour une durée de 6 mois. La mission est baptisée "Alpha".

Un travail sur des textures "spéciales apesanteur"

Durant ces longues semaines, le Français mènera de nombreuses expériences scientifiques. Comme en 2016, sans doute, fera-t-il aussi participer les Français à cette aventure par sa présence sur les réseaux sociaux.

Et comme pour sa première escapade au-dessus de nos têtes, Thomas Pesquet emportera dans ses valises des plats préparés par Thierry Marx, en collaboration avec Raphaël Haumont, professeur au Centre français d’innovation culinaire, à Saclay. Des plats auxquels il faut donner du relief.

Travailler sur les textures pour épaissir les sauces afin qu'elles ne s'éparpillent pas dans le cockpit, éviter pour la même raison les miettes, accentuer les goûts puisque l'apesanteur accentue l'agueusie. Il y aura donc au menu : pressé de pommes de terre aux cèpes, bœuf de Bazas aux carottes et, en dessert, une tarte amandine aux poires.

Bœuf aux carottes

Le bœuf de Mazas aux carottes, un des plats préparés par Thierry Marx pour le voyage de Thomas Pesquet dans l'espace. (Mathilde de l'Écotais)

Pour vous permettre de tester un plat de l'espace, Thierry Marx vous offre la recette du boeuf aux carottes.

Ingrédients pour six :

1 paleron de 1 kg ; pour la garniture : 100 g de carottes, 100 g d'oignons, 100 g de poireaux, 100 g de céleris, 1/2 l de vin rouge, 30 g d'amidon de riz, 10 cl d'huile de pépins de raisin ; pour l'accompagnement : 200 g de carottes, 1 boite de cèpes à l'huile.

Préparation :

Parer le paleron de bœuf, le marquer en cuisson.

Éplucher, laver et couper les légumes. Faire suer cette garniture aromatique, la singer avec l'amidon et la déglacer au vin rouge. Laisser cuire au four, à couvert, pendant 7 heures à 100°C.

Sortir le paleron et le rouler dans du film alimentaire. Laisser refroidir et couper en six portions de 150 g chacune environ. Garder la sauce.

Éplucher les 200 g de carottes et les faires cuire à l'eau. Les tailler en sifflet.

Dans des boites de conserve (ou des bocaux), disposer les cèpes, un morceau de paleron, une ou deux carottes et napper de sauce. Stériliser pour conserver.