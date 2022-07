Variole du singe, nouveau conseil scientifique, violences envers les médecins... Le "8h30 franceinfo" de François Braun

Le ministre de la Santé et de la Prévention était l'invité du "8h30 franceinfo" mercredi 27 juillet. François Braun répondait aux questions de Lorrain Sénéchal et Neïla Latrous.

Variole du singe, un "stock très conséquent" de doses de vaccin

Le ministre de la Santé François Braun assure sur franceinfo qu'il y a un "stock très conséquent" de doses de vaccin contre la variole du singe, mais explique ne pas pouvoir dévoiler le chiffre exact qui est classé secret défense car "la variole est reconnue comme une arme biologique, on sait qu'elle pourrait être utilisée en termes de conflit".

42 000 doses ont été destockées pour l'instant. "Vraiment pas de panique, nous avons réagi extrêmement vite, assure le ministre. La France a été un des premiers pays à préconiser et à autoriser la vaccination préventive, donc on n'a pas du tout pris de retard" dans la lutte contre la variole.

Covid-19 : un nouveau conseil scientifique va être mis en place

"On n'est plus dans l'urgence sanitaire, mais on garde un certain nombre d'outils, par précaution, en cas de réémergence d'un variant dangereux", explique le ministre, après l'adoption définitive d'un projet de loi mettant fin au pass sanitaire et aux mesures d'exception contre le Covid-19. François Braun annonce alors qu'un nouveau conseil scientifique va être mis en place "dans les 10 jours qui viennent" pour pouvoir alerter le gouvernement en cas de nouveau risque sanitaire. Il va venir remplacer le conseil scientifique, créé pour faire face au Covid-19, qui s'arrête ce 31 juillet.

Violences envers les médecins : "C'est un phénomène qui est totalement inadmissible"

Les médecins libéraux sont de plus en plus confrontés à la violence, selon une enquête de l'Observatoire de la sécurité des médecins publiée le 26 juillet. Elle recense un millier de signalements l'an dernier mais le nombre d’incidents pourrait être en réalité trois fois supérieurs. "C'est un phénomène qui est totalement inadmissible", dénonce le ministre de la Santé.

Selon l'étude, moins d'un médecin sur deux porte plainte après une agression : "Je pense qu'il faut porter plainte", a estimé le ministre. Dans le cadre de violences au sein de l'hôpital public, François Braun appelle même les directions des hôpitaux à soutenir les plaintes des personnels soignants.