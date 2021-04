Vaccination contre le coronavirus, vente des autotests, cultures endommagées par le gel... Le "8h30 franceinfo" de Dominique Schelcher

Dominique Schelcher, président de Système U était l'invité du "8h30 franceinfo", jeudi 22 avril 2021. (FRANCEINFO / RADIOFRANCE)

Dominique Schelcher, président de Système U, coopérative de commerçants de grande distribution française, était l'invité du "8h30 franceinfo", jeudi 22 avril 2021. Vaccination contre le coronavirus, vente des autotests, cultures endommagées par le gel... Il répond aux questions de Lorrain Sénéchal et Salhia Brakhlia.

"Élargir à tous" les salariés la vaccination

Après les enseignants et les forces de l'ordre, le ministère du Travail a élargi mercredi 20 avril la priorité de vaccination contre le coronavirus à toute une série de professions dont les caissières, éboueurs ou encore aux routiers, de plus de 55 ans, à partir de samedi. "Il faudrait élargir à tous, pas qu'au plus de 55 ans", réclame Dominique Schelcher.

"Depuis un an, avec cette crise, on constate quand même qu'on n'a pas trop de cas dans notre métier", observe le président du Système U. Mais mettre en place uniquement des rendez-vous prioritaires ne suffit pas pour lui : "cette crise est longue, elle fatigue psychologiquement. Aujourd'hui, on a des gens chez nous qui nous disent 'moi, ça me rassurerait d'être vacciné'" pour rester au contact des clients.

Vente des autotests en pharmacie : "Il y a du corporatisme derrière"

La vente des autotests, autorisés depuis le 12 avril en France, est pour l'instant réservée aux pharmacies. "Il y a du corporatisme derrière cette situation, c'est encore une fois dommageable", estime Dominique Schelcher. "Nous, on est au service des Français depuis le début de cette crise pour la chaine alimentaire, pour les masques ensuite, soyons le aussi pour ces autotests", argumente-t-il.

"Plusieurs pays européens ont fait le choix de mettre à disposition ces autotests qui sont appréciés des gens. Et nous, en France, on ne le ferait pas ?", s'étonne le président de Système U. "Il y a une petite infographie extrêmement claire qui explique comment faire. Donc, si vous voulez l'excuse de dire qu'il faut un accompagnement, ça n'a pas de sens. Ça voudrait dire quoi ? Que les Français sont moins intelligents que les Allemands ou les Britanniques", ironise-t-il.

Gel : Système U promet "le paiement comptant des fournisseurs"

Les agriculteurs ont été touchés par un épisode de gel intense dans la première moitié du mois d'avril. "Cette année, on travaillera à nouveau main dans la main avec le monde agricole pour trouver des solutions", rassure Dominique Schelcher, par exemple "le paiement comptant des fournisseurs", "acheter des fruits abîmés" et "privilégier l'origine France plus que jamais".

Le président de Système U prévient que "la hausse des prix dans les rayons" est une possibilité, "après il faudra en faire de la pédagogie. Les Français comprendront qu'il y a eu beaucoup de fruits détruits. Il en reste quand même, mais peut être que, cette moindre quantité sera un peu plus chère."

Retrouvez l'intégralité du "8h30 franceinfo" du jeudi 22 avril 2021 :