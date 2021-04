Vidéo Vaccination contre le Covid-19 : "Il faudrait élargir à tous" les salariés, "pas qu'aux plus de 55 ans", selon le président de Système U

Après les enseignants et les forces de l'ordre, le ministère du Travail a ouvert mercredi 20 avril la possibillité de vaccination contre le Covid-19 à toute une série de professions dont les caissières, éboueurs ou encore aux routiers, de plus de 55 ans, à partir de samedi. Ces professions deviennent prioritaires mais "il faudrait élargir à tous, pas qu'aux plus de 55 ans", a demandé Dominique Schelcher, président de Système U, coopérative de commerçants de grande distribution française, jeudi sur franceinfo.

>> Covid-19 : découvrez la liste élargie des métiers prioritaires pour la vaccination

"Depuis le premier jour de ce reconfinement, j'ai plaidé pour la vaccination de tous les collaborateurs de la seconde ligne qui le souhaiteraient", explique-t-il. Cette ouverture de la vaccination "représente des milliers de personnes, et évidemment, c'est une bonne nouvelle, reconnaît Dominique Schelcher. C'est mieux que rien, mais ce n'est pas l'idéal de ce que nous souhaitons."

Une vaccination nécessaire pour rassurer

"Depuis un an, avec cette crise, on constate quand même qu'on n'a pas trop de cas dans notre métier", indique le président de Système U mais "cette crise elle est longue, elle fatigue psychologiquement. Aujourd'hui, on a des gens chez nous qui nous disent que ça les rassurerait d'être vaccinés et de continuer à être en contact vaccinés."

"C'est pour répondre à nos collaborateurs qu'on fait cette demande avec insistance." Dominique Schelcher, président de Système U à franceinfo

Le président de Système U ajoute qu'"il n'y aura pas de problème pour permettre aux gens, évidemment, pendant les heures de travail, d'aller se faire vacciner s'ils le souhaitent."